Trump kandydatem do pokojowego Nobla? Szokująca deklaracja Netanjahu w Białym Domu!

Premier Izraela zaskoczył wszystkich, podczas oficjalnej wizyty w Białym Domu wręczył Donaldowi Trumpowi dokument nominujący go do Pokojowej Nagrody Nobla. Netanjahu nie szczędził komplementów: „Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać”. Sam amerykański prezydent chwali się sukcesami w pokojowych rozmowach na Bliskim Wschodzie, negocjacjami z Iranem, presją na Kijów i nowym porozumieniem między Kongiem a Rwandą