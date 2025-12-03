Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 27,89 euro za MWh, po spadku o 0,6 proc.

W ciągu ostatnich 8 sesji gaz potaniał o ok. 10 proc.

Inwestorzy oceniają perspektywy dla dostaw gazu z Rosji po rozmowach dot. zakończenia wojny w Ukrainie.

Rozmowy pokojowe a cena gazu

We wtorek doradcy prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotykali się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Kremlu.

Kreml poinformował, że rozmowy Władimira Putina z wysłannikami USA Steve'e Witkoffem i Jaredem Kushnerem były "bardzo przydatne", jednak stronom nie udało się osiągnąć kompromisu w kluczowej kwestii kontroli terytorialnej.

Porozumienie pokojowe Rosji z Ukrainą mogłoby wpłynąć na zwiększenie eksportu rosyjskiej energii, w tym gazu ziemnego, na globalne rynki paliw - wskazują analitycy.

Łagodna pogoda i mniejsze zapotrzebowanie

Niższym cenom gazu na rynkach sprzyja jednak na razie łagodna pogoda i mniejsze zapotrzebowanie na gaz.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 75,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 86,4 proc. - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.