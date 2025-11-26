Opłata przejściowa za energię powinna zostać wygaszona

- Opłata przejściowa za energię powinna zostać wygaszona; powinniśmy zaprzestać jej pobierania od przyszłego roku, taką decyzję podjąłem - poinformował minister Motyka w Polsat News. Dodał, że dzięki temu kwota na rachunku za prąd powinna spaść o kilka złotych.

Po raz kolejny minister energii wyraził nadzieję, że ceny zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą na poziomie niższym niż te, które obecnie są mrożone.

Cena za prąd ma być niższa

Z kolei w programie radiowym „Poranek Siódma” Motyka przekazał, że resort prowadzi działania systemowe - inwestycyjne i legislacyjne, by cena za prąd była niższa. Wśród planowanych działań wymienił wprowadzenie tanich źródeł energii i zreformowanie systemu energetycznego tak, by zmniejszyć „szereg opłat”. Dodał, że można np. obniżyć opłaty na sieci.

"Będziemy zachęcać do trafy dynamicznej"

- Będziemy zachęcać do trafy dynamicznej; wskażemy, jak zrobić, żeby było taniej i żeby płacić mniejsze rachunki za prąd - mówił Motyka. Dodał, że chodzi o działania edukacyjne, dzięki którym „każdy będzie widział, gdzie może zaoszczędzić”.

Czym jest opłata przejściowa?

Opłata przejściowa została wprowadzona w 2008 r. jako kompensata związana z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych tzw. KDT zawartych przed wejściem Polski do UE pomiędzy wytwórcami energii a spółkami obrotu. Ustalenie opłaty przejściowej na poziomie 0 zł zaproponował prezydent Karol Nawrocki w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finasowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Prezydencki projekt noweli ustawy obniżający ceny energii trafił do Sejmu 12 listopada br. W efekcie wprowadzenia proponowanych w nim rozwiązań gospodarstwa domowe miałyby płacić za energię elektryczną ok. 33 proc. mniej, a przedsiębiorstwa o około 20 proc. mniej. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. oraz różnego rodzaju opłat, które wpływają na poziom rachunku za energię.