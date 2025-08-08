Projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Jak podkreślił, projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku znajduje się obecnie na półmetku realizacji, jeśli chodzi o fundamenty, ale niektóre turbiny już stoją.

Reklama

- To gigantyczna inwestycja, która może zasilić prądem około 1,5 miliona gospodarstw domowych i przybliża nas do pełnego bezpieczeństwa oraz niezależności energetycznej - zaznaczył szef rządu.

Mówiąc o skali inwestycji stwierdził, że pojedyncza turbina jest wyższa od Pałacu Kultury, a rozmiar całej farmy można porównać do powierzchni Gdyni.

Baltic Power

Tusk przypomniał, że to kolejna – po inwestycji PGE – wielkoskalowa budowa na Bałtyku, która wzmacnia polskie bezpieczeństwo energetyczne.

Orlen i kanadyjski Northland Power podpisały umowę o partnerstwie w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w 2021 r. Farma ma wytwarzać rocznie około 4000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, co ograniczy emisje CO2 o około 2,8 mln ton rocznie w porównaniu do produkcji ze źródeł konwencjonalnych.

Przed miesiącem Orlen informował, że na farmie wiatrowej Baltic Power zainstalowano pierwsze z 76 turbin wiatrowych. Uruchomienie farmy planowane jest na 2026 r.