Znany jest już harmonogram wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku. Część osób może spodziewać się przelewu jeszcze przed świętami wielkanocnymi. W 2026 roku trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwocie 1978,49 zł brutto.

Wbrew nazwie, 13. emerytura przysługuje nie tylko tym, którzy pobierają „zwykłą” emeryturę. By dostać jednorazowe świadczenie roczne nie trzeba być emerytem, nie trzeba nawet ukończyć powszechnego wieku emerytalnego. Kto jeszcze w 2026 roku dostanie trzynastą emeryturę?

Nie każdy emeryt dostanie 13. emeryturę

Niedawno pisaliśmy o tym, kto nie dostanie trzynastej emerytury, choć ma prawo doświadczenia emerytalnego. Z możliwości otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia wyłączeni są:

prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku,

medaliści olimpijscy pobierający wyłącznie emeryturę olimpijską,

osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, których zarobki były wyższe niż 130% przeciętnej pensji.

Możliwa jest za to sytuacja odwrotna. Można otrzymać 13. emeryturę nie pobierając zwykłej emerytury.

Trzynasta emerytura nie tylko dla emerytów

By w 2026 roku otrzymać trzynastą emeryturę trzeba mieć potwierdzone prawo do świadczeń na dzień 31 marca 2026 roku. Wystarczy mieć prawo do jednego z wymienionych niżej świadczeń, nie musi to być emerytura z ZUS. Świadczenie wypłacane jest wiosną, najczęściej na konto wpływa w kwietniu, wraz z emeryturą lub rentą. Uprawnieni do jej otrzymania są nie tylko emeryci, lecz także osoby, które pobierają:

rentę rodzinną,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę socjalną,

świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające („Mama 4+”).

Ważne W przypadku renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny, jeśli świadczenie jest dzielone na kilka osób, również trzynasta emerytura jest dzielona proporcjonalnie.

Trzynasta emerytura przysługuje także osobom, które korzystają ze specjalnych systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o osoby, które pobierają:

świadczenia dla ofiar represji wojennych i powojennych,

renty strukturalne dla rolników,

świadczenia kombatanckie.

13. emerytura przysługuje również cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom korzystającym z systemów zaopatrzeniowych służb mundurowych i wojska.