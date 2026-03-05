Trzynasta emerytura trafia do blisko 10 milionów Polaków, jest stałym, corocznie wypłacanym świadczeniem, które na konta trafia wraz z kwietniowym świadczeniem podstawowym. Ile w 2026 roku wynosi trzynasta emerytura? Kto jej nie dostanie, czy trzeba składać wniosek do ZUS lub KRUS? Zebraliśmy odpowiedzi na pytania, które w internecie padają najczęściej.

Co to jest trzynasta emerytura?

13. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane emerytom i rencistom. Wprowadzone w 2019 roku jako świadczenie jednorazowe, od 2020 roku wypłacane wiosną każdego roku wraz z emeryturą lub rentą. Przysługuje osobom, które do 31 marca danego roku uzyskały prawo do emerytury, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty socjalnej, rodzinnej, szkoleniowej, renty z tytułu niezdolności do pracy.

Co ważne, trzynasta emerytura nie wlicza się do dochodu przy wnioskowaniu o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ani o pomoc społeczną. Wysokość świadczenia zmienia się co roku.

Ile w 2026 roku wynosi trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury (tyle samo wynosi renta socjalna). W 2026 roku jest to 1978,49 zł brutto, „na rękę” będzie to około 1630 zł, po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ważne Co ważne, świadczenie wypłacane jest wszystkim uprawnionym w tej samej wysokości. W przeciwieństwie do 14. emerytury, na wysokość trzynastej emerytury nie ma wpływu wysokość pobieranego świadczenia.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

Trzynastej emerytury nie dostaną osoby, którym prawo do świadczenia emerytalnego lub renty przyznano w kwietniu 2026 r. ani ci, którzy dorabiając do wcześniejszej emerytury przekroczyli limit 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Trzynastej emerytury nie otrzymają również:

medaliści olimpijscy pobierający (przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego) tzw. emeryturę olimpijską,

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Czy trzeba składać wniosek o wypłatę trzynastej emerytury?

Nie, nie trzeba składać żadnego wniosku. Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne organy emerytalne razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

Kiedy wypłacana jest trzynasta emerytura?

Są dwa podstawowe terminy:

kwiecień : dla większości emerytów i rencistów (w terminie wypłaty emerytury lub renty: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca),

: dla większości emerytów i rencistów (w terminie wypłaty emerytury lub renty: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca), maj: dla osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych.

Czy komornik może zająć 13. emeryturę?

Ani trzynasta emerytura ani czternasta emerytura nie podlegają zajęciu komorniczemu. 13. emerytura nie może więc zostać zajęta na poczet długów przez komornika ani inne instytucje, które zajmują się egzekucją należności. Wynika to wprost z ustawy wprowadzającej te jednorazowe świadczenia pieniężne. Ich funkcją jest poprawa sytuacji finansowej seniorów, ma być więc wsparciem, które ma pomóc w zaspokojeniu potrzeb emerytów i rencistów.