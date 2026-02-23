Powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jednak nie zawsze trzeba pracować do 60. czy 65. roku życia, by przejść na emeryturę. W niektórych zawodach - i dotyczy to nie tylko służb mundurowych - pracę można skończyć dużo wcześniej i przejść na świadczenie z ZUS.

Służby mundurowe: kiedy policjant może przejść na emeryturę już po 15 latach pracy?

Policjanci, strażacy, żołnierze zawodowi - m.in. przedstawiciele tych zawodów mogą przejść na emeryturę wyjątkowo wcześnie, bo już po 15 latach pracy. Jednak dotyczy to tylko tych osób, które pracę w służbach mundurowych rozpoczęły przed 1 stycznia 2013 roku. To właśnie oni, już po przepracowaniu 15 lat mogą udać się na zasłużoną emeryturę. Z takiej możliwości mogą skorzystać przyjęci do służby przed 2013 rokiem:

policjanci,

strażacy,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

funkcjonariusze Straży Granicznej,

zawodowi żołnierze,

pracownicy służb specjalnych.

To oznacza, że ci, którzy korzystają z tej możliwości, emerytami mogą stać się jeszcze przed 40. rokiem życia. Obecnie, po zmianie przepisów w 2013 roku, emerytura już po 15 latach pracy nie jest możliwa dla tych, którzy służbę rozpoczęli później. Obecny system pozwala za to przejść na emeryturę już w okolicach 50. roku życia, co wciąż jest wyjątkową preferencją wśród innych zawodów.

Emerytura po 25 latach pracy

Wcześnie na emeryturę bez względu na wiek (nawet w okolicach 45 lat) przejść mogą również górnicy, którzy przepracowali 25 lat (kobiety: 20 lat), w tym co najmniej 5 lat pod ziemią. Ci, którzy tego kryterium nie spełniają, również na emeryturę górniczą mogą przejść wcześniej, bo po ukończeniu:

50 lat (okres pracy górniczej wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej),

55 lat (okres pracy górniczej wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej).

Którzy artyści mogą na emeryturę pójść wcześniej?

akrobata, tancerz, kaskader, gimnastyk: w wieku 40 lat (kobiety), lub w wieku 45 lat (mężczyźni),

muzycy grający na instrumentach dętych, wokaliści: w wieku 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni),

dyrygenci, aktorzy, fotografowie, operatorzy filmowi, muzycy grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych, klawiszowych: w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Tutaj także konieczne będzie udokumentowanie odpowiedniego stażu pracy w danym zawodzie (z reguły jest to minimum 15 lat).

Dla kogo wcześniejsza emerytura pomostowa?

Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, a ich praca była wyjątkowo obciążająca psychicznie lub wymagała dużego wysiłku fizycznego, również mogą pracować krócej. Emerytura pomostowa to rodzaj wcześniejszej emerytury, na którą można przejść po spełnieniu łącznie wszystkich wymienionych niżej warunków:

ukończenie 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,

staż ubezpieczeniowy wynosi co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 20 lat dla mężczyzn,

udowodniony staż pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach (co najmniej 15 lat).

Emerytura pomostowa stanowi „pomost” między zakończeniem aktywności zawodowej a osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jest więc wypłacana do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Choć wcześniejsza emerytura nie jest dostępna dla wszystkich, przedstawiciele określonych zawodów mogą przejść na emeryturę po 40., 45. lub 55. roku życia, czyli przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. O szczegóły dotyczące własnej sytuacji warto poradzić się doradcy ZUS.