Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 65,74 USD, niżej o 1,11 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 71,03 USD za baryłkę, w dół o 1,02 proc.

Inwestorzy oceniają szanse na zawarcie umowy nuklearnej pomiędzy USA a Iranem.

Co zrobi Trump?

Negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Iranu mają w czwartek w Genewie przeprowadzić kolejną rundę negocjacji, która może być ostateczną próbą uniknięcia konfliktu zbrojnego.

Jednak prezydent USA Donald Trump rozważa warianty działań, które USA mogą podjąć w przypadku niepowodzenia negocjacji.

Amerykański prezydent rozważa przeprowadzenie za kilka miesięcy dużego ataku na Iran, by odsunąć od władzy tamtejszych liderów, jeśli dyplomacja ani wstępny ograniczony atak nie poskutkują ustępstwami ze strony Teheranu w sprawie programu jądrowego - podał "New York Times".

Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, lecz skłania się ku przeprowadzeniu wstępnego uderzenia w najbliższych dniach, którego celem byłoby pokazanie przywódcom Iranu, że muszą się zgodzić na rezygnację ze zdolności do wytworzenia broni jądrowej.

Cele brane pod uwagę to siedziba Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, obiekty nuklearne i związane z programem rakiet balistycznych.

Nadal istnieje "duża szansa" na dyplomatyczne rozwiązanie

Tymczasem minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w niedzielę w wywiadzie dla programu CBS News "Face the Nation", że prawdopodobnie spotka się w czwartek w Genewie z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem, zaznaczając, że nadal istnieje "duża szansa" na dyplomatyczne rozwiązanie kwestii ambicji nuklearnych Teheranu.

Aragczi podkreślił, że nadal istnieje duża szansa na osiągnięcie rozwiązania dyplomatycznego korzystnego dla obu stron i respektującego prawo Iranu, suwerennego państwa, do decydowania o wzbogacaniu uranu.

Ryzyko zakłócenia dostaw ropy

Inwestorzy oceniają tymczasem ryzyka związane z potencjalnymi zakłóceniami w dostawach ropy w związku z konfliktem USA-Iran.

"Rynki tolerują różne nagłówki dot. konfliktu USA-Iran, ale nie zignorują utraty podaży ropy naftowej" - ostrzegł Haris Khurshid, CIO w Karobaar Capital LP.

"Jeśli eksport ropy z Iranu zostanie zakłócony lub dojdzie do ingerencji w Cieśninie Ormuz - co jest bardzo prawdopodobne, jeśli sytuacja USA-Iran się pogorszy - wtedy ceny ropy naftowej na świecie szybko się +zregenerują+" - dodał.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską. Przepływa przez nią jedna piąta sprzedawanej na świecie ropy naftowej.

Władze w Teheranie mogłyby jedynie zakłócić przepływy ropy - nie musiałyby całkowicie blokować cieśniny. Już to wpłynęłoby na globalne rynki ropy naftowej - wskazują analitycy.

Przez Cieśninę Ormuz swoją ropę naftową przewozi m.in. Arabia Saudyjska, Irak i Kuwejt, a większość ładunków tego surowca trafia do Azji.

Iran pompuje dziennie ponad 3 mln baryłek ropy, czyli ok 3 proc. światowego wydobycia tego surowca, a większość dostarczana jest do Chin.