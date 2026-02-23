Rozpoznawalne formaty napędzają wzrost

Za rosnącą popularnością stoją przede wszystkim autorskie formaty redakcyjne: „Kawka z…”, „Gość INFOR” oraz „Obiektywnie o Biznesie”. Programy te przyciągają zarówno szeroką publiczność, jak i ekspertów z administracji oraz biznesu, którzy regularnie komentują najważniejsze zmiany legislacyjne i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami.

Kanał konsekwentnie publikuje materiały poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej, zmianom w prawie oraz bieżącym tematom społeczno-gospodarczym. W centrum uwagi znajdują się rozmowy z liderami biznesu i polityki, a widzowie doceniają merytoryczność treści, jakość wywiadów oraz dopracowaną realizację.

"Nie stawiamy na sensację czy półprawdy"

Cieszy mnie, że widzowie doceniają naszą konsekwencję w tworzeniu rzetelnych materiałów wideo. Nie stawiamy na sensację czy półprawdy – zależy nam na jakości, zarówno pod względem treści, jak i realizacji – powiedział Szymon Glonek, producent i prowadzący programy na kanale. Ważnym projektem jest dla mnie także autorski cykl „Męskie rozmowy”, w którym poruszamy tematy zdrowia, motywacji i życiowych doświadczeń. Ostatnio gościłem Olgę Leonowicz i Marka Brzezińskiego, dyplomatę i byłego ambasadora USA w Polsce. Wierzę, że to format, który może realnie wspierać mężczyzn w Polsce, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego i kondycji fizycznej –dodał.

Nowe obszary: inwestycje, infrastruktura, lifestyle

W kolejnych miesiącach Grupa DGP INFOR planuje dalszy rozwój kanału oraz uruchomienie nowych formatów poświęconych inwestycjom, infrastrukturze i tematyce lifestyle’owej. Strategia zakłada poszerzenie grupy odbiorców przy jednoczesnym utrzymaniu eksperckiego charakteru treści.

Rozwój projektu wspierają partnerzy biznesowi, m.in. PKO Leasing, Credit Agricole oraz PWPW, obecni przy wybranych formatach i działaniach realizowanych na antenie.