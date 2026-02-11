Cyfrowy, asynchroniczny bunkier danych - czym w ogóle ma być?

Według dotychczasowych informacji cyfrowy, asynchroniczny bunkier danych ma zapewniać ochronę danych płatników ZUS przed cyfrowymi atakami. Dodatkowo jego rola nie ogranicza się do przestrzeni cyfrowej, bo ma on także stanowić zabezpieczenie przed bardziej konwencjonalnymi zagrożeniami.

Reklama

Przedstawiciele ZUS, zapytani, na czym dokładnie ma polegać rola owego bunkra, przekazali nam następujące informacje: "Rolą cyfrowego bunkra jest przede wszystkim zapewnienie dodatkowej ochrony danych klientów Zakładu. Tego typu systemy przechowują dane i z zasady nie muszą być miejscem odtworzenia danych i uruchomienia przetwarzania".

ZUS, odpowiadając na nasze pytanie, przyznał, że ochrona danych konieczna jest tak samo w przypadku płatników, jak i świadczeniobiorców oraz osób ubezpieczonych. Z technicznego punktu widzenia ma być to odizolowane od podstawowej infrastruktury środowisko, które ma służyć tworzeniu kopii zapasowych danych.

A na czym ma polegać owa "asynchroniczność"? Tutaj przedstawiciele ZUS tłumaczą to następująco:

"Asynchroniczność jest jedną z metod replikacji (wykonywania kopii) danych pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi charakteryzującą się działaniem na większe odległości. Asynchroniczna replikacja nie jest jednak wykonywana w tym samym czasie co zmiany w pamięci masowej w infrastrukturze podstawowej. Stąd opóźnienia, które wynikają ze znacznej odległości, nie mają wpływu na proces realizacji replikacji."

Jak aktualnie wygląda proces zabezpieczeń przed zagrożeniami i atakami w ZUS?

Postanowiliśmy także zapytać przedstawicieli ZUS, jak aktualnie wyglądają procedury działania i współpracy zakładu z innymi rządowymi instytucjami. W końcu wiedza na temat tego, jak działają instytucje w razie zagrożenia, może mieć dla wielu Polaków ogromną wagę.

W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że zakład dokłada wszelkich starań, aby dane klientów były zabezpieczone w odpowiedni sposób. Jednocześnie dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo współpracuje z innymi podmiotami w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

"Dokładamy wszelkich starań, aby dane klientów były odpowiednio zabezpieczone. Należy podkreślić, że w celu ciągłego podwyższania poziomu bezpieczeństwa informacji Zakład współpracuje z profesjonalnymi podmiotami w ramach realizowanej umowy na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Systemu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ZUS.

Dodatkowo, jako podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Zakład współpracuje też z podmiotami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo na poziomie krajowym, tj. CSIRT GOV i CSIRT NASK. W ramach tej współpracy następuje wymiana informacji na temat podatności i innych zagrożeń w cyberprzestrzeni."

Oczywiście informacje te są ściśle wyselekcjonowane i niemożliwe było, aby ZUS przekazał wszystkie niezbędne informacje na temat stosowanych zabezpieczeń. Ujawnienie wszystkich informacji mogłoby zostać wykorzystane przez potencjalnych cyberprzestępców.