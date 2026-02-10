W poniedziałkowym komunikacie ZUS poinformował o nowej automatycznej obsłudze aktywacji i dezaktywacji aplikacji ePłatnik przez eZUS. Działa ona od 7 lutego 2026.

System sprawdzi, czy płatnik składek może korzystać z aplikacji ePłatnik

Od 7 lutego już przy pierwszym wejściu użytkownika system automatycznie sprawdza czy płatnik składek może korzystać z aplikacji ePłatnik. Warto wiedzieć, że aplikacja ePłatnik jest przeznaczona dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych.

Jeśli płatnik ma więcej niż 100 ubezpieczonych, aplikacja zostanie automatycznie dezaktywowana. Informację o tym płatnik składek zobaczy w skrzynce "Wiadomości".

Płatnik, który ma mniej niż 100 aktywnych ubezpieczonych, a do tej pory nie korzystał z aplikacji ePłatnik, automatycznie zobaczy ją na swoim koncie.

Dezaktywacja aplikacji do końca lutego 2026

Aktywacja/dezaktywacja wykonywana jest jednorazowo, nawet jeśli do konta płatnika upoważnionych jest kilka osób. Wówczas ewentualna aktywacja lub dezaktywacja następuje po wejściu pierwszego użytkownika.

Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych

