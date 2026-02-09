W poniedziałek, 9 lutego 2026 r. do uzgodnień, konsultacji i opiniowania trafił projekt Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt przewiduje zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia bezwzględnym obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są objęte m. in. usługi:

a) parkingu samochodów i innych pojazdów – od 1 kwietnia 2026 r.,

b) przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – od 1 kwietnia 2027 r.

Projektodawca przekazał, że do resortu wpływają wnioski o całkowite zwolnienie usług parkingu samochodów i innych pojazdów świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. "Po przeprowadzeniu analizy zgłaszanych postulatów dotyczących świadczenia usług przez spółdzielnie mieszkaniowe, uznano zatem za zasadne uzupełnienie regulacji rozporządzenia o zwolnienie od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Jest to proporcjonalne, biorąc pod uwagę ten rodzaj zwolnień i sposób rozliczania, który dotychczas funkcjonował w spółdzielniach mieszkaniowych" - wskazano w uzasadnieniu.

Nowe zwolnienia z kas fiskalnych 2026

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie następujących regulacji:

Usługi parkingowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Usługi parkingusamochodów i innych pojazdów świadczone przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub właścicieli lokali oraz przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali zostaną zwolnione z obowiązku ewidencji przy użyciu kas fiskalnych. Zwolnienie będzie obowiązywać od pierwszej złotówki, niezależnie od sposobu świadczenia usługi, w tym także przy użyciu maszyn vendingowych.

Sprzedaż w urządzeniach samoobsługowych bez zasilania elektrycznego

Dostawy towarów realizowane za pomocą urządzeń obsługiwanych przez klienta, które przyjmują płatności w bilonie, banknotach lub formie bezgotówkowej, a nie posiadają stałego zasilania elektrycznego i mechanicznie wydają towar, także zostaną zwolnione z ewidencji kasowej. Podatnicy, którzy przekroczą limit sprzedaży do zwolnienia podmiotowego, dzięki nowym przepisom nie będą zobowiązani do fiskalizacji takich transakcji, ze względu na ograniczenia techniczne w realizacji sprzedaży.

Projekt rozporządzenia z 5 lutego 2026 r.

Podstawa prawna Na podstawie art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203, 1541 i 1811) zarządza się, co następuje: W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1902) w załączniku wprowadza się następujące zmiany 1) poz. 38 otrzymuje brzmienie:

38 bez względu na symbol PKWiU Usługi parkingu samochodów i innych pojazdów świadczone przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali 2) dodaje się poz. 59 w brzmieniu:

59 Dostawa towarów przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej) i nie posiadają stałego zasilania elektrycznego, a towar jest wydawany mechanicznie bez użycia prądu § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projektowane rozporządzenie zakłada wejście w życie zmian z dniem następującym po jego ogłoszeniu. Resortem odpowiedzialnym za projekt jest Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Numer z wykazu: 6/2026)