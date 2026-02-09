Wzrosła skuteczność działań skarbowych

Stawicki w poniedziałek w Studiu PAP pytany o prowadzone przez KAS kontrole celno-skarbowe podkreślił, że ich liczba z roku na rok maleje i zapewnił, że dalej będzie malała. Zaznaczył przy tym, że KAS skupia się raczej na działaniach wyjaśniających ograniczając wszczynanie twardych, angażujących przedsiębiorcę procedur.

Jednocześnie, jak zauważył wiceminister finansów - wzrosła skuteczność działań skarbowych, gdyż pomimo tego iż w 2025 r. KAS wszczął o 27 proc. mniej kontroli celno-skarbowych, to jednocześnie „uszczuplenia wykryte wzrosły o 46 proc.”. Stawicki dodał, że wyższą skuteczność pokazują też ostatnie dane dotyczące wykrycia fikcyjnych faktur w 2025 r.

Ponad 376 tys. fikcyjne faktury

- Wykryliśmy dokładnie 376 tys. 784 fikcyjne faktury w stosunku do 291 tys. 633 w roku 2024, co stanowi wzrost o blisko 30 proc. procent i powtarzam, przy zmniejszonej liczbie kontroli celno-skarbowych, co oznacza, że po prostu trafniej typujemy, trafiamy z procedurą kontroli celno-skarbowej tam, gdzie być powinniśmy, gdzie rzeczywiście występują celowe, zamierzone działania zmierzające do uszczuplenia należności - poinformował wiceminister.

System KSeF działa

Wiceszef MF pytany o statystyki z dziewięciu pierwszych dni funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur odpowiedział, że w KSeF jest już blisko 11 mln faktur wystawionych przez ponad 67 tys. podmiotów, z których 4800 jest zobligowanych do wystawiania faktur w systemie od 1 lutego.

- Natomiast pozostałe 63 tys. to są podmioty, które dobrowolnie, pomimo braku jeszcze obowiązku, postanowiły z KSeF-u skorzystać. Myślę, że te dane jednoznacznie wskazują, że system działa - zaznaczył.

KSeF służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców. System ruszył 1 lutego i na początku obejmuje wyłącznie firmy, których obrót w 2024 przekroczył 200 mln zł.

Następny etap rozwoju KSeF

Następny etap rozwoju Krajowego Systemu e-Faktur rozpocznie się 1 kwietnia. Wówczas obejmie on firmy, które miesięcznie wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości przekraczającej 10 tys. zł miesięcznie. W trzecim etapie, który rozpocznie się 1 stycznia 2027 r., do KSeF wejdą również te podmioty, których miesięczna wartość faktur na rzecz innych przedsiębiorców jest mniejsza niż 10 tys. zł.

Do końca tego roku będzie można wystawiać tzw. faktury uproszczone w postaci paragonów, czyli takie paragony, w których sprzedawca umieścił NIP nabywcy i której wartość nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro. Również w przypadku faktur papierowych wystawianych przy pomocy elektronicznych kas fiskalnych został utrzymany okres przejściowy, który kończy się wraz z 2026 r.