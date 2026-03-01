Depesza Putina po zabójstwie Alego Chameneia

„Proszę przyjąć głębokie kondolencje w związku z zabójstwem Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneia i członków jego rodziny, dokonane z cynicznym naruszeniem wszelkich norm ludzkiej moralności i prawa międzynarodowego” – napisał Putin w depeszy opublikowanej na stronie internetowej Kremla i adresowanej do irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana.

Putin zapewnił o „najszczerszym współczuciu” i wsparciu dla całego narodu irańskiego. Dodał, że w Rosji Chamenei zostanie zapamiętany jako „wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny osobisty wkład” w rozwój relacji dwustronnych i podniesienie ich do poziomu partnerstwa strategicznego.

Atak USA i Izraela na Iran

Chamenei oraz inni prominentni przedstawiciele władz Iranu zginęli w wyniku rozpoczętych w sobotę, skoordynowanych ataków Izraela i USA na Iran.