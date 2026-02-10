Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o czasowych zmianach w funkcjonowaniu swoich placówek i infolinii. W piątek, 13 lutego 2026 r. obsługa klientów będzie odbywać się w ograniczonym zakresie. Utrudnienia obejmą zarówno bezpośrednie wizyty w oddziałach, jak i kontakt telefoniczny w sprawach indywidualnych.

ZUS: Krócej czynne sale obsługi klientów

Jak wynika z komunikatu ZUS, w piątek 13 lutego 2026 r. sale obsługi klientów będą wyjątkowo otwarte tylko do godziny 13:30. Oznacza to, że osoby planujące wizytę w oddziale powinny zaplanować ją wcześniej niż zwykle.

Infolinia czynna dłużej, ale z ważnym ograniczeniem

Tego dnia infolinia ZUS będzie działać do godz.16:30, jednak nie w pełnym zakresie. Po godz. 15:00 nie będzie możliwe uzyskanie spersonalizowanych informacji w sprawach indywidualnych. Nie będzie można uzyskać spersonalizowanych informacji w sprawach indywidualnych.

Powód: prace serwisowe w systemach ZUS

ZUS wyjaśnia, że ograniczenia są związane z zaplanowanymi pracami serwisowymi w systemach informatycznych. To właśnie w tych systemach znajdują się dane niezbędne do udzielania szczegółowych, indywidualnych informacji klientom.

Przy okazji komunikatu ZUS przypomina o możliwości korzystania z usług online. Za pośrednictwem portalu eZUS, dostępnego przez 7 dni w tygodniu, klienci mogą m.in.: wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie.