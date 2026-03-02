Pierwsze starty z Emiratów Arabskich

W poniedziałek, przed godz. 11 czasu polskiego z lotniska w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) wystartował pasażerski Airbus A380 linii Etihad o numerze ETD1VW. Zgodnie z rozkładem to połączenie do Londynu. Na stronie przewoźnika pojawił się status lotu „departed” (odleciał). Na lotnisku Heathrow ma pojawić się o godzinę później niż pierwotnie zakładano.

Za nim na lotnisku w Abu Dhabi, drugim pod względem wielkości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ustawiła się kolejka maszyn z włączonym transponderem. W serwisie Flightradar24.com można obserwować kolejne loty:

Abu Dhabi - Amsterdam (ETD58B)

Abu Dhabi - Paryż (ETD7NZ)

Abu Dhabi - Moskwa (ETD843)

Abu Dhabi - Karachi (ETD5LZ).

Na płycie czekają też samoloty lecące m. in. do Indii i Arabii Saudyjskiej. Starty odbywają się co ok. 10 minut. W sumie wystartowało ok. 15 samolotów.

Samoloty wystartowały. Linia informowała o zamknięciu nieba

W poniedziałek rano linie Etihad poinformowały, że starają się wznowić loty„tak szybko jak tylko pozwolą na to warunki” (oryginał: as soon as conditions allow us to do so). Priorytetem ma być zapewnienie bezpieczeństwa załodze i pasażerom.

Co ciekawe, początkowo na stronie lotniska wyświetlał się komunikat, że wszystkie loty przewidziane na 2 marca zostaną odwołane. Jednak po godz. 12 polskiego czasu przy locie ETD1VW pojawił się status „departed”. Podobnie wygląda sytuacja z innymi lotami opisanymi powyżej.

Starty są nieco zaskakujące biorąc pod uwagę, że jeszcze przed godz. 11 czasu polskiego na portalu X linia zapowiedziała, że przestrzeń powietrzna została zamknięta do 3 marca. Na stronie General Civil Aviation Authority (GCAA), która zajmuje się ruchem powietrznym w Emiratach nie ma jednak żadnych informacji na ten temat.

"Zamknięcie regionalnej przestrzeni powietrznej nadal wpływa na działalność linii Etihad, a wszystkie loty do i z Abu Zabi są zawieszone do godziny 14:00 czasu ZEA we wtorek 3 marca" - czytamy.

Etihad wznowiła loty. Samoloty startują z Abu Dhabi

W sieci pojawiły się informacje pasażerów czekających na lotnisku w Abu Dhabi. Według niektórych z nich przewoźnik poinformował o planowanych startach pierwszych lotów 2 marca. Początkowo stało to w sprzeczności z oficjalnymi komunikatami Etihad na platformie X. Z drugiej strony informacje o lotach podano zarówno na stronie portu lotniczego, jak i na oficjalnej stronie przewoźnika.