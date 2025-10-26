Program Poznań Viva Senior

Z usługi, która jest częścią pakietu Poznań Viva Senior, mogą skorzystać osoby, które rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski, ukończyły 80. rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną.

Kryteria skorzystania z usługi

Jak poinformował poznański magistrat, aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu) i dokładne miejsce położenia grobu oraz dane osoby w nim pochowanej. Powinien też dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje. Jeśli brakuje informacji o lokalizacji nagrobka, można skorzystać z pomocy - wtedy jednak trzeba podać dane osoby pochowanej oraz datę jej urodzin i śmierci.

Zakres usługi

„Osoba sprzątająca może umyć tablicę i płytę nagrobka, a także krzyż oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze i zostawić je przed płytą lub wynieść je na śmietnik, jeśli tego zażyczy sobie senior. Wykonawca może też ustawić nowe kwiaty i znicze (zakupione przez zgłaszającego). Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół mogiły (w promieniu 15 cm), zebranie liści i zagrabienie piachu. Jeśli temperatury spadną poniżej zera, nagrobki nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie płyty i krzyża” – podał magistrat.

Sprzątanie dotyczy jednego grobu, a usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia.

Harmonogram realizacji usługi

Magistrat zaznaczył, że porządkowanie nagrobków w ramach usługi wykonywane jest od kwietnia do grudnia 2025 r., 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a czas oczekiwania jest uzależniony od aktualnej liczby zgłoszeń.

Z porządkowania nagrobków można skorzystać raz w okresie działania usługi. Firma sprzątająca dysponuje własnym przenośnym sprzętem i środkami gwarantującymi prawidłowe i bezpieczne uporządkowanie nagrobka. Usługa jest dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami.