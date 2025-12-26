Chińskie satelity na usługach Rosji? Ukraina bije na alarm

Reklama

Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną mogą być wspierane przez dane z chińskich satelitów. Takie informacje pojawiły się po spotkaniu Zełenskiego z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Ołehem Iwaszczenką. Prezydent podkreślił, że zaobserwowano zbieżność między momentami chińskiej satelitarnej obserwacji terytorium Ukrainy a uderzeniami rosyjskich sił w konkretne obiekty energetyczne. Takie wiadomości podaje m.in. "Ukraińska Prawda".

/> />

„Odnotowujemy wzmocnienie relacji między Rosją a chińskimi strukturami, które mogą dostarczać dane z przestrzeni kosmicznej. (...) To działania, które wspierają Rosję w przedłużaniu wojny i podważają sens wysiłków dyplomatycznych” – napisał Zełenski na platformie X (dawny Twitter). Ukraina zapowiada poruszenie tej sprawy na arenie międzynarodowej.

Chińska pomoc coraz wyraźniejsza na froncie

W ostatnich miesiącach rosyjscy żołnierze coraz częściej donoszą o obecności chińskiego sprzętu na froncie. Jak wskazują kanały Telegram powiązane z rosyjskimi formacjami wojskowymi, na wyposażenie trafiają nie tylko podzespoły do dronów, ale też sprzęt transportowy z Chin, który odgrywa kluczową rolę w logistyce.

/> />

Wśród chińskiego sprzętu dominują pojazdy terenowe, takie jak buggy, quady, ciężarówki marki Shaanxi, a także robotyczne platformy wyposażone w chińskie komponenty. Sprzęt ten jest wykorzystywany przede wszystkim przez oddziały ewakuacyjne i logistyczne, ułatwiając dostarczanie amunicji oraz transport rannych. Analitycy wskazują, że chińskie wsparcie osiągnęło historyczny poziom, umożliwiając Rosji utrzymanie mobilności swoich jednostek nawet w trudnym terenie.

/> />

Nie tylko satelity – szerokie wsparcie z Chin

Eksperci podkreślają, że pomoc ze strony Chin nie ogranicza się jedynie do obserwacji satelitarnej. Coraz więcej doniesień wskazuje na regularne dostawy części elektronicznych do produkcji dronów, które następnie są wykorzystywane przez Rosję na froncie. W połączeniu z zaawansowanym sprzętem logistycznym, wsparcie z Pekinu staje się kluczowym elementem rosyjskiego wysiłku wojennego.

/> />

Choć oficjalnie Chiny zachowują neutralność w konflikcie, rosnące ślady ich obecności po stronie Moskwy budzą niepokój w Kijowie i na Zachodzie. Ukraina już zapowiedziała, że temat współpracy rosyjsko-chińskiej zostanie poruszony w rozmowach z międzynarodowymi partnerami.