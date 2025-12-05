Technologia, która zmieniła zasady gry

Drony na światłowodzie nie dają się zagłuszyć. To największa przewaga tych maszyn nad klasycznymi dronami FPV sterowanymi drogą radiową. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, drony światłowodowe nie są podatne na zakłócenia elektroniczne (WRE), co oznacza, że nie da się ich łatwo unieszkodliwić poprzez walkę radioelektroniczną. Operator ma z nimi stały kontakt, nawet gdy przelatują przez tunele, pod mostami czy bardzo nisko nad ziemią. To czyni je idealnym narzędziem do operacji w trudnym terenie – miejskim, leśnym, a nawet podziemnym.

Drony masowo wykorzystywane przez Rosję

Choć Ukraina twierdzi, że to ona stworzyła tę technologię, to właśnie Rosja jako pierwsza wykorzystała ją na szeroką skalę. Drony typu „Książę Wandal Nowogrodzki” zdobyły reputację nie tylko dzięki skuteczności, ale i zasięgowi który początkowo ograniczony, dziś potrafi sięgać nawet kilkudziesięciu kilometrów. Wszystko dzięki specjalnym szpulom z rozwijanym światłowodem.

Ukraina, nie chcąc pozostawać w tyle, zaczęła rozwijać swoje modele dronów kablowych, choć do dziś to Rosjanie uchodzą za liderów ich bojowego wykorzystania. Jednym z przełomowych momentów była walka o zajęte przez Ukrainę części obwodu kurskiego, gdzie właśnie takie drony pomogły Rosjanom w odcięciu ukraińskich tras zaopatrzenia, co miało kluczowe znaczenie dla przebiegu walk na tym odcinku frontu.

Broń przyszłości w polskich rękach

Dla Polski to ważny krok w przyszłość. Choć nie wiemy, czy armia posiada własne drony światłowodowe, czy testuje sprzęt pochodzący z zagranicy, jedno jest pewne sama obecność tej technologii w szkoleniach to sygnał, że wojsko nie zostaje w tyle. Drony te nie tylko trudniej wykryć, ale i oferują krystalicznie czysty obraz, co sprawia, że mogą pełnić także funkcje zwiadowcze, a nie tylko bojowe.

Wojna w Ukrainie pokazała, że drony to już nie ciekawostka, ale realne narzędzie zmieniające oblicze współczesnych konfliktów. Jeśli Polska chce być przygotowana na przyszłe wyzwania, to właśnie takie technologie, jak drony kablowe, mogą zadecydować o przewadze na polu walki.