Kontrakt na miliardy i perspektywa tysiąca maszyn

W marcu 2025 roku podpisano długo wyczekiwaną umowę wykonawczą, która zakłada dostawę 111 bojowych wozów piechoty Borsuk do 2029 roku. To pierwszy z planowanych kontraktów opartych na porozumieniu ramowym z lutego 2023 roku, które przewiduje aż 1355 pojazdów. Mają one zastąpić przestarzałe BWP-1. Wśród nich 1014 klasycznych "Borsuków" oraz 341 pojazdów w wersjach specjalistycznych, opartych na tej samej uniwersalnej platformie gąsienicowej.

Wartość pierwszego kontraktu to około 6,57 miliarda złotych brutto, a jego realizacja obejmuje nie tylko same pojazdy, ale też pakiet szkoleniowy i logistyczny. Zgodnie z harmonogramem, w 2025 roku do armii trafi 15 maszyn, w 2026 – 3, w 2027 – 33, a w latach 2028-2029 kolejne 55. Do tego dochodzi 5 wcześniej wyprodukowanych prototypów, które zostaną zmodernizowane do standardu seryjnego, co daje w sumie 111 Borsuków. Taka liczba pozwoli na pełne wyposażenie dwóch batalionów zmechanizowanych w obecnej strukturze etatowej, a przedstawiciele Huty Stalowa Wola już zapowiadają gotowość do produkcji kolejnych serii i rozszerzenia zamówień. Pierwszych 15 egzemplarzy trafia 4 grudnia do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, wchodzącej w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W wydarzeniu udział wziął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Borsuk z pazurem – nowoczesność w każdym calu

Borsuk to nowoczesna, pływająca platforma bojowa, która łączy siłę ognia, mobilność i zaawansowane systemy elektroniczne. W standardowej wersji uzbrojony jest w armatę Bushmaster Mk 44S kal. 30 mm, podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków Spike oraz sprzężony karabin maszynowy UKM-2000C kal. 7,62 mm. Całe uzbrojenie umieszczono w zdalnie sterowanej wieży ZSSW-30.

Wieża ta została dodatkowo zmodyfikowana, co pozwala na pełną integrację z systemami dowodzenia i wymiany danych na współczesnym polu walki. Borsuk zapewnia załodze i desantowi ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Jednocześnie zachowuje zdolność do pokonywania przeszkód wodnych bez przygotowania.

Wersje specjalne: Żuk, Gekon, Ares, Oset i Gotem

Równolegle z produkcją bojowych wozów piechoty trwają prace nad wersjami specjalistycznymi Borsuka. Mają one powstać na bazie uniwersalnej platformy gąsienicowej w dwóch wariantach kadłuba: standardowym i podwyższonym (z większą objętością wnętrza). W planach są m.in.:

Żuk – transporter rozpoznawczy

Gekon – wóz zabezpieczenia technicznego

Ares – pojazd rozpoznania skażeń

Oset – wóz dowodzenia

Gotem – pojazd ewakuacji medycznej

Obecnie trwają szczegółowe analizy dotyczące wymagań dla tych wersji, ale już wiadomo, że ich wdrożenie znacznie zwiększy możliwości operacyjne wojska. Będą one odpowiadać za rozpoznanie, łączność, dowodzenie, zabezpieczenie techniczne oraz medyczne – a wszystko to na wspólnej, zunifikowanej platformie, co uprości logistykę i serwisowanie.