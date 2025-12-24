Uprawnienia rady gminy

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych to rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić opłatę targową pobieraną od sprzedaży na targowiskach. Jest to więc instrument fakultatywny, a nie obowiązkowy element lokalnego systemu danin. Zakres kompetencji rady gminy w odniesieniu do opłaty targowej jest szeroki. Samorząd decyduje nie tylko o tym, czy opłata będzie pobierana na jego terenie, ale również:

ustala zasady jej poboru,

określa terminy płatności,

ustala wysokość stawek – z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć górnej granicy ogłoszonej przez Ministra Finansów.

Rada gminy może także wprowadzać dodatkowe zwolnienia przedmiotowe z opłaty targowej, dostosowując lokalne regulacje do specyfiki danego rynku czy struktury handlu.

Kogo dotyczy opłata targowa

Jeżeli opłata targowa zostanie wprowadzona, obowiązek jej uiszczania dotyczy:

osób fizycznych,

osób prawnych,

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

które dokonują sprzedaży na targowiskach. Ustawodawca przyjął szeroką definicję targowiska jako każdego miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż, poza budynkami lub ich częściami. Oznacza to, że opłata może obejmować handel prowadzony na placach, ulicach, parkingach czy innych otwartych przestrzeniach. Jednocześnie sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach nie podlega opłacie targowej, niezależnie od tego, czy odbywa się w obiektach o charakterze handlowym.

Zwolnienia z opłaty targowej

Ustawa przewiduje również zwolnienia ustawowe z obowiązku uiszczania opłaty targowej. Nie płacą jej:

podmioty dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania położonych na targowisku,

rolnicy oraz ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty.

Zwolnienia te mają na celu ograniczenie kumulacji obciążeń fiskalnych oraz wsparcie drobnego handlu, w szczególności sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Czy wzrosną koszty handlu?

Podniesienie maksymalnej stawki opłaty targowej w 2026 r. samo w sobie nie oznacza wzrostu kosztów prowadzenia sprzedaży. Daje jednak gminom możliwość podjęcia decyzji o podwyższeniu obowiązujących stawek. Takie rozstrzygnięcie powinno być elementem spójnej polityki podatkowej samorządu, uwzględniającej zarówno potrzeby budżetowe, jak i koszty administracyjne poboru opłaty.

