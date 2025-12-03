Gmina decyduje, ile zapłacisz, ale często wybiera maksimum

Reklama

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, co oznacza, że jego wysokość zależy od uchwały rady gminy. Gmina może ustalić stawkę niższą niż ta maksymalna, ale nie wyższą. W praktyce większość dużych miast i wiele mniejszych gmin sięga po najwyższe możliwe stawki, co dla mieszkańców oznacza realny wzrost kosztów.

Wzrost stawek na 2026 rok to efekt przepisów, które powiązują ich wysokość z inflacją. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. wyniósł 104,1%, co oznacza, że stawki podatku wzrosły o ok. 4% w porównaniu do roku 2025. Choć zmiany mogą wydawać się niewielkie, w przypadku większych nieruchomości mogą przełożyć się na wyraźnie wyższe rachunki.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku – pełna tabela

Przedmiot opodatkowania Maksymalna stawka 2026 r. Budynki mieszkalne lub ich części 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej Budynki związane z działalnością gospodarczą (także mieszkalne zajęte na działalność) 35,53 zł za 1 m² Budynki zajęte na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 16,64 zł za 1 m² Budynki zajęte na działalność leczniczą (świadczenia zdrowotne) 7,27 zł za 1 m² Pozostałe budynki, w tym zajęte przez organizacje pożytku publicznego 12 zł za 1 m² Budowle 2% wartości budowli Grunty związane z działalnością gospodarczą 1,45 zł za 1 m² Grunty pod wodami (jeziora, zbiorniki sztuczne) 7,15 zł za 1 ha Pozostałe grunty, w tym organizacje pożytku publicznego 0,77 zł za 1 m² Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 4,72 zł za 1 m²

Pamiętaj: stawki przyjmuje rada Twojej gminy. Niektóre gminy stosują niższe stawki, więc sprawdź lokalną uchwałę.

Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości, który płacę? Od powierzchni Twojej nieruchomości i jej rodzaju (mieszkalna, działalność gospodarcza, grunt itp.) oraz stawki przyjętej przez gminę. Uwaga w przypadku budowli decydujące znaczenie ma jej wartość. Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Osoby prawne (np. sp. zo.o.) płacą miesięcznie do 15. dnia każdego miesiąca (w styczniu – do 31 stycznia). Osoby fizyczne płacą w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jakie deklaracje należy złożyć? Osoby fizyczne składają formularz IN-1 po nabyciu nieruchomości lub zmianie jej stanu. Osoby prawne składają corocznie deklarację DN-1 z załącznikami (np. ZDN-1, ZDN-2) do 31 stycznia, a w razie zmian – w ciągu 14 dni. Czy garaż wolnostojący lub działka rekreacyjna także podlegają podatkowi? Tak. Podatek obejmuje wszystkie nieruchomości, w tym garaże, altany, grunty rekreacyjne i budynki gospodarcze. Co grozi za niezapłacenie podatku na czas? Za zwłokę naliczane są odsetki ustawowe, a dłuższe zaległości mogą skutkować postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez urząd skarbowy lub gminę.

Podstawa prawna