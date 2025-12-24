Ustalenie kwot płacy minimalnej na 2026 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce została określona i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku przez cały rok kalendarzowy. Miesięczne wynagrodzenie minimalne w kwocie 4806 zł brutto oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do roku 2025, kiedy wynosiło 4666 zł brutto. Jednocześnie, minimalna stawka godzinowa brutto wzrośnie o 0,90 zł, osiągając poziom 31,40 zł. Szacuje się, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma "na rękę" (netto) orientacyjnie 3605 - 3606 zł. Rada Ministrów rozporządzeniem z 11 września 2025 roku ustaliła, że będzie to jedyna podwyżka w tym roku.

Reklama

Szczegółowe informacje o płacy minimalnej 2026

Wzrost minimalnego wynagrodzenia względem 2025 roku wynosi dokładnie 140 zł brutto miesięcznie oraz 0,90 zł brutto za godzinę. Pracownik etatowy otrzyma szacunkowo około 3605 zł netto, przy założeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu i braku uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Osoby do 26 roku życia, korzystające z ulgi PIT-0, mogą natomiast otrzymać wyższą kwotę netto, wahającą się w granicach 3900–4000 zł. W przypadku zleceniobiorców, pracujących na przykład 160 godzin, stawka godzinowa 31,40 zł brutto przełoży się orientacyjnie na 3800-4000 zł netto, zależnie od stosowanych składek.

Kogo dotyczy podwyżka minimalnego wynagrodzenia?

Nowe stawki płacy minimalnej obejmują około 3 miliony pracowników w Polsce, w tym osoby zatrudnione na etacie, zleceniobiorców objętych minimalną stawką godzinową oraz pracowników sezonowych. Wzrost minimalnego wynagrodzenia niesie za sobą konsekwencje dla pracodawców w postaci podwyższenia kosztów pracy, w tym składek i świadczeń powiązanych z minimalną pensją. Wyższe wynagrodzenie ma wpływ między innymi na podniesienie podstawy wymiaru składek na preferencyjny ZUS (do około 1441,80 zł), maksymalnej wysokości odprawy w przypadku zwolnień grupowych (do około 72 090 zł), a także dodatków za pracę w nocy, przestoje oraz urlopy.

Płaca minimalna - ważne informacje praktyczne i ograniczenia

Pracodawcy są zobowiązani do automatycznego dostosowania wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 roku. Nie muszą czekać na wnioski od pracowników i mają obowiązek podpisać aneksy do umów, jeśli dotychczasowe pensje były niższe niż 4806 zł brutto. Podwyżka nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia (B2B) ani pracujących na umowę o dzieło. Za naruszenie obowiązku wypłacania minimalnej kwoty grożą sankcje w postaci kary do 30 tysięcy złotych oraz konieczność wypłaty zaległych wyrównań wraz z odsetkami.

Minimalne wynagrodzenie za pracę - podsumowanie ocen i podstawy prawne

Eksperci postrzegają ustaloną podwyżkę jako stabilizujący i kompromisowy ruch ze strony rządu, mimo że związki zawodowe optowały za wyższą płacą minimalną, przekraczającą 5000 zł brutto. Dla najmniej zarabiających pracowników oznacza to realny wzrost dochodów, który przekracza prognozowaną inflację. Jednocześnie, dla niektórych przedsiębiorców, szczególnie z sektora mikro i małych firm, zmiana ta oznacza zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Podstawy prawne, na mocy których ustalono te kwoty, to Ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 roku (Dz.U. 2025, poz. 1242), a także komunikaty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego. Finalnie, płaca minimalna 2026, ustalona na 4806 zł, przekłada się na około 100 zł więcej netto.