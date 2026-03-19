Na uwagę zasługuje wysoka pozycja Kostaryki, która awansowała na 4. miejsce rankingu globalnej szczęśliwości (poprzednio 6., a w 2023 r. dopiero 23. miejsce), plasując się obecnie w czołowej grupie wspólnie z krajami nordyckimi, realizującymi ideę państwa opiekuńczego.

Wpływ platform społecznościowych na samopoczucie młodych

W tegorocznym raporcie, opublikowanym przez Uniwersytet w Oxfordzie, szczególną uwagę poświęcono temu, jaki wpływ na poziom szczęścia mają media społecznościowe. Stwierdzono, że nadmierne korzystanie z platform, szczególnie tych, w których przeglądanie treści oparte jest na algorytmach, prowadzi generalnie do spadku samopoczucia. Młodzi ludzie wydają się być jednak bardziej zadowoleni ze swojego życia, gdy używają narzędzi, które koncentrują się na komunikowaniu i społeczności – ocenili badacze.

Według analizy w Ameryce Łacińskiej platformy mediów społecznościowych są wykorzystywane częściej do komunikacji niż do przeglądania internetu, a poziom szczęścia młodych ludzi w tych krajach nie spadł w takim samym stopniu, jak w wielu krajach zachodnich.

Finlandia najszczęśliwszym krajem świata

Ranking szczęśliwości opiera się na odpowiedziach udzielanych przez respondentów w poszczególnych krajach, zapytanych o zadowolenie z własnego życia. Gdy Finów poproszono o ocenę, przyznali średnio 7,8 punktów w skali od 0 do 10. Na indeks szczęścia w poszczególnych państwach wpływ mają takie czynniki jak poziom PKB na mieszkańca, oczekiwana długość życia, poczucie wolności, niski poziom korupcji oraz zaufania do instytucji.

Finlandia, która po raz pierwszy została uznana za najszczęśliwszy kraj świata w 2017 r., gdy obchodziła 100-lecie niepodległości, nie utrzymuje się jednak na szczycie we wszystkich kryteriach porównawczych. „Słabo” wypada jeśli chodzi o miarę hojności, którą szacuje się m.in. tym, czy ludzie chętnie pomagają obcym lub przekazują datki – odnotowała Fińska Agencja Prasowa STT.

Kraje znajdujące się w pobliżu stref poważnych konfliktów pozostają na dole rankingu uwzględniającego ponad 140 państw świata. Zestawienie zamyka Afganistan kontrolowany przez Talibów.