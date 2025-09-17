Na pierwszym miejscu zestawienia Global Innovation Index (GII) Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ponownie uplasowała się Szwajcaria, która utrzymuje pozycję lidera innowacyjności od 2011 r. Na drugim miejscu znalazł się kolejny kraj z Europy – Szwecja, a na najniższy stopniu podium znalazły się Stany Zjednoczone. Ranking innowacyjności gospodarek Organizacji Narodów Zjednoczonych obejmującym 139 państw, które zostały sklasyfikowane na podstawie 78 wskaźników.

Reklama

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy państwa azjatyckie i cztery państwa ze Starego Kontynentu w kolejności: Korea Południowa (4), Singapur (5), Wielka Brytania (6), Finlandia (7), Holandia (8) i Dania (9). Na dziesiątej pozycji sklasyfikowane zostały Chiny, które zepchnęły Niemcy na 11. miejsce.

Pozycje państw europejskich

W drugiej dziesiątce poza wcześniej wspomnianymi Niemcami, znalazły się jeszcze Francja (13. miejsce), Estonia (16), Irlandia (18), Austria (19) i Norwegia (20). W trzeciej dziesiątce większość (siedem) to były kraje europejskie. 21. Belgia otwierała trzecią dziesiątkę, a za niż znalazły się Luksemburg, Islandia, Cypr, Malta, Włochy i Hiszpania.

Polska w czwartej dziesiątce innowacyjności

W kolejnej dziesiątce osiem to kraje ze Starego Kontynentu, a wśród nich, na 39. miejscu, uplasowała się Polska. W porównaniu z zestawieniami z poprzednich lat Polska poprawiła swoją pozycję. W rankingi GII z 2024 r. nasz kraj zajął 40. pozycję, a w 2023 r. 41. miejsce. W najnowszym zestawieniu GII przed nami znalazły się Portugalia (31), Czechy( 32), Litwa (33), Słowenia (35), Węgry (36) i Bułgaria (37).

Spadek nakładów na badanie i rozwój

W komentarzy do rankingu GII 2025 autorzy zwrócono na to, że po dekadzie gwałtownego wzrostu wydatków na badania i rozwój, czyli B+R, obecnie jesteśmy świadkami spowolnienia. Według autorów wzrost wydatków na prace badawczo-rozwojowe spowolnił do najniższego poziomu od czasu światowego kryzysu finansowego. W tym roku Polska zajmuje 45. miejsce pod względem nakładów na innowacje. Pozycja ta jest taka sama jak w roku ubiegłym.

Według GII Chiny są na dobrej drodze, aby stać się krajem, który wydaje najwięcej na prace badawczo-rozwojowe. W ubiegłym roku kraj ten złożył najwięcej wniosków patentowych, stanowiąc około jedną czwartą wszystkich międzynarodowych wniosków patentowych.

Tymczasem Niemcy i Stany Zjednoczone odnotowały spadek liczby międzynarodowych wniosków patentowych, co jest ważnym wskaźnikiem innowacyjności.

Zielona transformacja i 5G

W badaniu zwrócono uwagę na spadek cen baterii, co przyspiesza transformację w kierunku czystej energii. Stwierdzono również, że pojazdy elektryczne, 5G i robotyka rozwijają się „choć nierównomiernie w poszczególnych regionach”, a 5G jest obecnie dostępne w połowie świata.

Niepewny wpływ AI

W raporcie stwierdzono, że „chociaż wpływ sztucznej inteligencji pozostaje niepewny, to jej potencjał transformacyjny jest niezaprzeczalny”.

Źródło: WIPO, Euronews