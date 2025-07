Polskie firmy w zestawieniu

Jak wynika z informacji prasowej, dostawca platformy cyfrowej do zarządzania żywieniem pracowników w średnich i dużych firmach - Smartlunch - w ciągu czterech lat odnotował wzrost przychodów o 3527 proc., dzięki czemu zajął 35. miejsce w rankingu „EMEA Fast 500”.

Pozostałe polskie firmy, które znalazły się w pierwszej setce to: twórca oprogramowania dla stacji ładowania aut elektrycznych - SolidStudio (40. miejsce); platforma e-commerce umożliwiająca wynajem sprzętu - Plenti (45. miejsce); platforma e-commerce do zarządzania wysyłkami i dostawami firmowymi - Alsendo (78. miejsce), dostawca systemów antydronowych Advanced Protection Systems (80. miejsce), platforma sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne kicket .com (83. miejsce) oraz twórca oprogramowania DAC.digital (97. miejsce).

W rankingu sklasyfikowano łącznie 32 firmy pochodzące z Polski, w tym 19 twórców oprogramowania, po trzy podmioty z sektorów fintech, marketingu, mediów, rozrywki i producentów sprzętu komputerowego, dwie firmy związane z opieką zdrowotną i dwóch dostawców technologii środowiskowych.

Polskie firmy jako innowacyjni liderzy rynku

„Polskie firmy konsekwentnie potwierdzają swoją pozycję jako innowacyjni liderzy rynku, czego dowodem są osiągane przez nich imponujące wyniki i dynamiczny rozwój. Ich zdolność do szybkiego adaptowania się do bieżących warunków rynkowych, wdrażania nowoczesnych rozwiązań i ekspansji na rynki międzynarodowe pokazuje, że Polska staje się jednym z istotnych graczy w globalnym sektorze technologicznym” - wskazał, cytowany w informacji prasowej, Michał Przybylski z Deloitte.

Zwycięzcy rankingu

Zwycięzcą rankingu został portugalski i-charging - dostawca infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, którego przychody wzrosły o 65 881 proc. Drugie i trzecie miejsce przypadło producentom sprzętu komputerowego: pochodzącemu z Portugalii Bloq.it (32 351 proc.) oraz fińskiemu IQM FINLAND OY (22 485 proc.).

Jak wskazali autorzy zestawienia, najwięcej podmiotów zaklasyfikowanych do „EMEA Fast 500” to producenci oprogramowania, którzy obstawili 243 pozycje, co stanowi ponad 48 proc. wszystkich miejsc. Z kolei najwyższe średnie tempo wzrostu odnotowały przedsiębiorstwa z sektora technologii środowiskowych (3121 proc.) oraz firmy wytwarzające sprzęt komputerowy (2748 proc.).

Ranking Deloitte EMEA Fast 500 powstaje na podstawie wyników regionalnych edycji programów Deloitte Technology Fast 50 w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, obejmujących poszczególne kraje. Pozycje w najnowszym zestawieniu ustalono na podstawie procentowego wzrostu przychodów zgłoszonych podmiotów w latach 2020 - 2023.