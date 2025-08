Kwota wolna od podatku

Aktualnie w Polsce kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że osoby, których roczne dochody nie przekraczają tej kwoty, nie płacą podatku dochodowego. Kwota wolna obowiązuje podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli takich, którzy składają deklaracje PIT-36 lub PIT-37. Nie przysługuje natomiast osobom opodatkowanym podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem (PIT-28), ani przy innych formach opodatkowania, takich jak podatek od kapitałów pieniężnych (PIT-38).

Jak działa mechanizm stosowania kwoty wolnej od podatku?

Mechanizm stosowania kwoty wolnej od podatku polega na obniżeniu miesięcznych zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 3 600 zł rocznie, czyli 300 zł miesięcznie. W praktyce oznacza to, że do dochodu 30 000 zł podatek wynosi 0 zł, dla dochodów od 30 001 do 120 000 zł stawka podatku to 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek, a dla dochodów powyżej 120 000 zł obowiązuje stawka 32 proc. od nadwyżki. Kwota wolna od podatku jest elementem kalkulacyjnym skali podatkowej i od 2022 roku została podniesiona z wcześniejszych kwot 8 000 zł do 30 000 zł. Trwają dyskusje nad jej dalszym zwiększeniem, nawet do 60 000 zł, ale na razie obowiązuje 30 000 zł.

Donald Tusk o kwocie wolnej od podatku

30 lipca premier Donald Tusk udzielił wywiadu w programie "Fakty po Faktach" w stacji TVN24. W rozmowie z Piotrem Kraśko premier odniósł się zarówno do kwestii politycznych, jak i ekonomicznych, w tym do obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku. Podczas rozmowy Donald Tusk ostudził oczekiwania na szybkie podniesienie kwoty wolnej od podatku, która zgodnie z obietnicami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej miała wzrosnąć z 30 tys. zł do 60 tys. zł. Premier stwierdził, że nie będzie to możliwe w 2026 roku, a prawdopodobnie również nie uda się tego wprowadzić w 2027 roku. Tłumaczył to między innymi wysokimi wydatkami na obronność, które są znacznie większe, niż pierwotnie zakładano. Zaznaczył, że gdy rząd będzie gotowy z konkretnym projektem i harmonogramem, wówczas oficjalnie o tym poinformuje.

Jest to zgodne z wcześniejszymi wypowiedziami ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który również sugerował, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł w 2026 roku jest niemożliwe. Wspomniał on, że rząd rozważa stopniowe podnoszenie tej kwoty. Warto zauważyć, że Karol Nawrocki zapowiedział, że jako prezydent podpisze ustawę podnoszącą kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł, a jeśli Sejm nie podejmie działań, sam wystąpi z inicjatywą ustawodawczą.

Donald Tusk o inflacji

Donald Tusk odniósł się również do kwestii inflacji. Premier wyraził nadzieję, że najnowsze dane GUS będą korzystne. Stwierdził, że inflacja w lipcu prawdopodobnie spadła do około 3 proc., a w sierpniu może osiągnąć wartość z "dwójką z przodu". Tusk ocenił to jako "koniec drożyzny". Tym samym, premier odniósł się do danych NBP, które pokazały, że w czerwcu 2025 roku inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 4,1 proc. rok do roku. Inflacja bazowa, z wyłączeniem cen żywności i energii, wyniosła w tym samym okresie 3,4 proc. rok do roku.