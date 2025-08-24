Powitanie i słowa Pierwszej Damy

- Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - powiedziała do zawodniczek pierwsza dama.

Reklama

Marta Nawrocka zaznaczyła, że „to wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań”. - Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje - zacytowała pierwszą damę Kancelaria Prezydenta RP na platformie X.

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej, to jedyny taki turniej w Polsce. Uczestniczą w nim drużyny reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują dziewczyny i kobiety w różnych grupach wiekowych – od najmłodszych do seniorek.

- Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia - dodała Marta Nawrocka podczas otwarcia Festiwalu, który objęła swoim patronatem. To było też pierwsze oficjalne wystąpienie pierwszej damy RP, która zainaugurowała swoją publiczną działalność w nowej roli dwa tygodnie temu.

Doradca prezydenta RP Łukasz Witek, który w Kancelarii odpowiada za sport, podczas rozmowy z dziennikarzami w Tarnobrzegu wskazał na potrzebę wspierania tego typu wydarzeń.

Organizatorem Festiwalu jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Prezes związku Mieczysław Golba jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Golba to również polityk, były poseł, a od trzech kadencji senator RP (w 2023 roku wybrany, tak jak wcześniej, z listy Prawa i Sprawiedliwości).