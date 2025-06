Karol Nawrocki uzyskał w drugiej turze wyborów 50,89 proc. głosów, dzięki czemu został prezydentem elektem.

Kim jest Marta Nawrocka? Ile ma lat? Jakie wykształcenie?

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku, ma 39 lat. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 18 lat związana jest z Krajową Administracją Skarbową, gdzie specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. Jej praca często obejmuje działania terenowe, w tym użycie broni oraz obezwładnianie osób podczas interwencji.

Życie prywatne Marty Nawrockiej. Jakie pasje i hobby?

Prywatnie Marta i Karol Nawroccy wychowują troje dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę. Daniel, choć nie jest biologicznym synem Karola Nawrockiego, traktuje go jak ojca i łączy ich silna, serdeczna więź. O czym wspominał w prasie prezydent elekt Karol Nawrocki.

W młodości Marta Nawrocka uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku, gdzie rozwijała swoją pasję do tańca klasycznego. To doświadczenie ukształtowało w niej silne poczucie dyscypliny, wytrwałości i precyzji – cech, które dziś wykorzystuje zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Kariera zawodowa Marty Nawrockiej? Czym się zajmowała do tej pory?

Marta Nawrocka pochodzi z Gdańska. Od kilkunastu lat związana jest zawodowo z Krajową Administracją Skarbową, gdzie specjalizuje się w nadzorze nad przemysłem naftowym i spirytusowym oraz w zwalczaniu nielegalnego hazardu. Swoją karierę rozpoczynała w Służbie Celnej, zdobywając doświadczenie w działaniach kontrolnych i operacyjnych.

Wspólnie z mężem podjęła decyzję o jego starcie w wyborach prezydenckich, co wymagało od niej zaangażowania w kampanię.

Ile będzie zarabiać Marta Nawrocka jak pierwsza dama?

Marta Nawrocka, przyszła pierwsza dama, od lat pracuje w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym, gdzie pełni funkcję młodszego eksperta w Służbie Celno-Skarbowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie na tym stanowisku mieści się w przedziale od 5,2 do 8,8 tys. zł brutto. Przysługuje jej również dodatek stażowy w wysokości 17 proc. podstawowej pensji oraz coroczna "trzynastka".

W Polsce funkcja pierwszej damy nie jest uregulowana przepisami prawa – pełni ją się wyłącznie zwyczajowo. Osoby nie mogą również zostać zatrudnione w Kancelarii Prezydenta, nie przysługuje im wynagrodzenie, a okres pełnienia tej funkcji nie jest wliczany do stażu pracy ani podstawy składek emerytalnych. Od 2021 roku pierwsza dama objęta jest ubezpieczeniem społecznym. Zwyczajowo rezygnuje z pracy zawodowej na czas pełnienia tej funkcji, choć nie wynika to z żadnego obowiązku prawnego. Rola pierwszej damy nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia.

Plany Marty Nawrockiej jako pierwszej damy

Po objęciu roli pierwszej damy Marta Nawrocka zapowiedziała, że zamierza skoncentrować się na wsparciu młodzieży zmagającej się z problemami emocjonalnymi i psychicznymi, a także na działaniach na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę chce poświęcić walce z cyberprzemocą i mową nienawiści w internecie, które – jak podkreśliła – mają coraz poważniejszy wpływ na kondycję psychiczną młodego pokolenia.