Karol Nawrocki zapowiada na rzecznika Kancelarii Prezydenta

W czwartek w swoim pierwszym powyborczym wywiadzie w telewizji wPolsce24 prezydent elekt Karol Nawrocki poinformował, że przyszłym rzecznikiem Kancelarii Prezydenta RP zostanie dr Rafał Leśkiewicz. Jak mówił, Leśkiewicz - obecnie rzecznik IPN - był jego bliskim współpracownikiem w Instytucie. Nawrocki ocenił go jako "świetnego historyka, ale też świetnego rzecznika prasowego". Jak mówił, w IPN zrobił "naprawdę dużo dobrej pracy i dał się poznać też z dobrej strony".

Reklama

Szef gabinetu prezydenta

W wywiadzie dla Telewizji Republiki, który odbył się tuż po rozmowie w wPolsce24, Nawrocki przekazał, że szefem gabinetu prezydenta będzie poseł PiS, szef jego sztabu wyborczego Paweł Szefernaker. Jak podkreślił, Szefernaker w kampanii wyborczej "dał się poznać jako bardzo doświadczony polityk nowej generacji, ale też bardzo otwarty na element społeczny".

Zastępcą Szefernakera zostanie Jarosław Dębowski, dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN. "A więc człowiek zupełnie spoza życia politycznego" - zaznaczył Nawrocki. Jak dodał, ma on "szerokie kompetencje i wielkie możliwości organizacyjne".

Nawrocki chce równowagi w kancelarii: politycy i ludzie spoza polityki

Nawrocki podkreślił, że jego kancelaria z jednej strony ma zachować "balans doświadczonych polityków, a z drugiej strony jego bliskich współpracowników, którzy przychodzą w ogóle spoza świata politycznego". Jak zaznaczył, obecność doświadczonych polityków w jego kancelarii jest konieczna. Według niego, przykład gabinetu prezydenta USA Donalda Trumpa pokazał, że ludzie spoza polityki "czasami wchodzili na miny, które niesie świat polityki".

Nawrocki o Tusku. Gotów do rozmów, choć nastawienie krytyczne

Prezydent elekt pytany o wizję współpracy z premierem Donaldem Tuskiem zapewnił, że "w sprawach dobrych dla Polaków, w sprawach, na które Polacy czekają" jest, i już jako prezydent będzie gotowy, by "siedzieć przy jednym stole" z premierem. Podkreślił jednocześnie swoje "bardzo krytyczne" nastawienie do Tuska. Pytany o pierwsze słowa, jakie skierowałby do Tuska, Nawrocki odparł, że byłoby to: "do zobaczenia".

Nawrocki do Tuska: "Nie dam sobie zabierać kompetencji. Premier musi się liczyć z odporem"

Pytany o ewentualne "obchodzenie" roli prezydenta przez rząd, zaznaczył, że "nie da sobie zabierać kompetencji prezydenta Polski". Zapowiedział, że szef rządu musi się nastawić na "silny odpór" z Pałacu Prezydenckiego. "Na razie nie udał się plan na prezydenta panu premierowi, więc niech weźmie głęboki oddech" - stwierdził Nawrocki. "Niech nie straszy ani mnie, ani Polaków, że będzie szukał innych rozwiązań" - mówił prezydent elekt.

Nawrocki: To zły rząd, który nie radzi sobie z rządzeniem

Ocenił też, że obecny rząd jest zły. "To jest rząd, który nie radzi sobie z rządzeniem, co nie zmienia oczywiście sytuacji, w której będę musiał w jakimś zakresie z tym rządem współpracować, gdy zostanę prezydentem" - zadeklarował.

Na pytanie o swoje "pierwsze słowa" do wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w kontekście funkcji prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych Nawrocki odparł, że "będą musieli się spotkać, podyskutować o przyszłości Polski i bezpieczeństwie". Podkreślił, że z szefem MON porozmawia o dynamice przyjęć do Wojska Polskiego, która - jak mówił - według statystyk spada, co go bardzo niepokoi.

Nawrocki zaznaczył, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Nawrocki zaznaczył, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zadba, by w polskim wojsku służyło co najmniej 300 tys. żołnierzy oraz by "każdy żołnierz był zaopiekowany, miał najlepszy sprzęt, który gwarantuje mu funkcjonowanie w tej zaszczytnej formacji, jaką jest Wojsko Polskie".

Nowe technologie priorytetem prezydenta elekta. Projekt ustawy tuż po zaprzysiężeniu

Prezydent elekt zapowiedział, że tuż po zaprzysiężeniu 6 sierpnia złoży projekt ustawy o Funduszu Technologii Przełomowych. Zaznaczył, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego będzie specjalny departament poświęcony nowym technologiom wojskowości w militariach. Jak dodał, Polska "nie może przespać rewolucji technologicznej".

Zapowiedział, że rozwój technologiczny chce wprowadzić w całej Polsce. "Zasługujemy na to, aby mieć w Polsce swoją Dolinę Krzemową. (...) Mamy świetnych specjalistów w tym zakresie i potrzebują opieki prezydenta" - przekazał Nawrocki.

Jak tłumaczył, w rozwoju nowych technologii ma doświadczenie, które zdobył zarządzając IPN. "Zbudowałem Biuro Nowych Technologii w IPN. Wszyscy mówili, że to jest nie do zrobienia, żeby połączyć trudną pamięć historyczną o XX wieku z nowymi technologiami. To się udało, to przyniosło świetne efekty" - powiedział Nawrocki.

Zapytany o swoją pierwszą prezydencką wizytę zagraniczną, Nawrocki wyraził nadzieję na wizytę w Waszyngtonie. Dodał też, że planuje odwiedzić kilkadziesiąt powiatów, w których nie pojawił się podczas kampanii wyborczej. Jak argumentował, jeśli do któregoś z powiatów nie dojechał, "to tylko dlatego, że brał udział w ośmiu debatach".

Dopytany o pierwszą inicjatywę ustawodawczą, wskazał na "podniesienie obywatelskiego projektu o Centralnym Porcie Komunikacyjnym".

Na pytanie o pierwsze żądanie wobec rządu Donalda Tuska, Nawrocki podkreślił, że "musimy mieć ambasadorów na całym świecie, aby świadczyli, jakim państwem jest Polska i wykonywali nasze zadania". Jak dodał, chciałby zmobilizować rząd do "troski o finanse publiczne" m.in. w gminach i powiatach. Nawrocki powiedział, że myśli o tym, "jak przywrócić Polskę do takiej kondycji, w której ludzie ufają instytucjom państwa polskiego i w której nie rządzi strach".

Podkreślił, że "pęknięta na pół Polska potrzebuje pracy dla wszystkich Polaków", dodał, że w takich obszarach jak bezpieczeństwo prezydent powinien współpracować z premierem i rządem. Jego zdaniem rząd techniczny - którego powołanie zaproponował prezes PiS Jarosław Kaczyński - "to jest pewna konstrukcja, która pozwoliłaby przynieść spokój w Polsce".