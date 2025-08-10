Jakie święto obchodzimy 15 sierpnia 2025?

Tego dnia w Polsce przypadają dwa ważne święta:

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. W tradycji ludowej znane też jako Matki Boskiej Zielnej – tego dnia wierni przynoszą do kościołów bukiety ziół, zbóż i kwiatów do poświęcenia. Święto symbolizuje wniebowzięcie Maryi – z ciałem i duszą.

Święto Wojska Polskiego - obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej także „Cudem nad Wisłą". Tego dnia w wielu miastach odbywają się uroczystości patriotyczne, a główne obchody mają miejsce w Warszawie.

Czy 15 sierpnia 2025 to dzień wolny od pracy?

Tak. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że:

zamknięte będą większe sklepy, galerie handlowe i markety (za wyjątkiem małych sklepów, gdzie sprzedaje właściciel),

Nieczynne będą urzędy, banki, szkoły i większość instytucji,

Można zaplanować długi weekend, gdyż święto wypada w piątek.

Długi weekend w sierpniu 2025

Ponieważ 15 sierpnia wypada w piątek, wiele osób planuje urlop już od czwartku lub przedłużony weekend. To świetna okazja na krótki wyjazd, rodzinne spotkania lub odpoczynek poza miastem.