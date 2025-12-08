Portugalia na czele. Wyprzedziła Irlandię i Izrael

Przy tworzeniu rankingu redakcja "The Economist" brała pod uwagę takie czynniki jak m.in. poziom inflacji, wzrost PKB, przyrost bezrobocia czy średni wzrost cen akcji. W zeszłym roku na czele zestawienia znalazła się Hiszpania. Teraz tytuł ponownie powędrował na południe Europy – tym razem do Portugalii.

"W 2025 roku (Portugalia – red.) połączyła szybki wzrost PKB (2,4 proc. – red.) z niską inflacją i mocną koniunkturę giełdową (20,0 proc. – red.). Inne kraje strefy euro, które borykały się z kryzysami w latach 2010., w tym Grecja (nasz zwycięzca z lat 2022 i 2023) oraz Hiszpania, również plasują się wysoko" – zwraca uwagę tygodnik. Podkreślono, że PKB Portugalii wzrosło grubo powyżej unijnej średniej (1,4 proc.), napędzane przez turystykę, a także bogatych migrantów, którzy osiedli w kraju kuszeni niskimi podatkami.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Irlandia, która, jak zaznaczono, tylko minimalnie przegrała z Portugalią. "W trzecim kwartale tego roku irlandzki PKB urósł o ponad 12 proc. rok do roku — wynik spektakularny, ale mylący. Liczne międzynarodowe korporacje księgują w Irlandii swoje zyski, co zniekształca obraz gospodarki" – wyjaśniono.

Na trzecim miejscu uplasował się Izrael, wychodzący z kryzysu wywołanego przeciągającą się wojną w Gazie. Odnotował on wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. W dodatku rozgrzana do czerwoności jest tamtejsza giełda (średni wzrost cen akcji o 53,3 proc. – najwięcej w całym rankingu). Na przykład cena akcji największego notowanego tam banku, Bank Leumi, wzrosła w ciągu roku aż o około 70 proc.

Polska w peletonie zestawienia "The Economist". Tuż za Czechami i Słowenią

Polska zajęła w zestawieniu dziesiątą lokatę. Wyróżniliśmy się wzrostem PKB (3,8 proc.) i giełdową dynamiką (33,5 proc.). Ciągnęła nas w dół inflacja (1,3 proc.) i niewielki przyrost bezrobocia.

Przed Polską w rankingu znalazły się dwa inne postkomunistyczne kraje regionu. Na szóstym miejscu uplasowały się Czechy (2,8 proc. PKB; wzrost cen akcji o 46,6 proc.), a na dziewiątym Słowenia (1,6 proc. PKB; wzrost cen akcji o 52,8 proc.).

Poniżej Polski znalazły się między innymi gospodarki Francji (11. lokata), Korei Południowej (13), USA (17), Niemiec (20) i Wielkiej Brytanii (27).