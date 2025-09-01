Wzrost PKB w II kw. 2025 roku
Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. spadły o 1,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,0 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w II kw. wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, popytu krajowego - o 4,7 proc. rdr i konsumpcji prywatnej - o 3,6 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za II i I kw. 2025 r.:
|2025
|I kw.
|II kw.
|Spożycie ogółem
|2,4
|3,8
|w tym:
|Spożycie
|- w sektorze gospodarstw domowych
|2,5
|4,4
|- publiczne
|2,0
|2,1
|Akumulacja brutto
|19,9
|5,4
|w tym:
|Nakłady brutto na środki trwałe
|6,3
|-1,0
|Eksport
|1,1
|1,5
|Import
|3,5
|2,6
|Popyt krajowy
|4,6
|4,0
|Produkt krajowy brutto
|3,2
|3,4
|w tym:
|Wartość dodana brutto
|2,2
|3,0