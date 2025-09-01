Wzrost PKB w II kw. 2025 roku

Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. spadły o 1,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,0 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w II kw. wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, popytu krajowego - o 4,7 proc. rdr i konsumpcji prywatnej - o 3,6 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za II i I kw. 2025 r.: