Wzrost PKB w II kwartale 2025 roku

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował w szybkim szacunku, że w II kwartale tego roku PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. rdr w I kwartale. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kwartale wzrósł o 0,8 proc., po wzroście o 0,7 proc. kdk kwartał wcześniej.

Tusk: Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie

„Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie? Polska! Można? Można” - napisał w środę na platformie X szef polskiego rządu, załączając grafikę o wzroście PKB w II kwartale tego roku w Unii Europejskiej.

Domański: Przyspieszamy

Natomiast minister Andrzej Domański ocenił, że „przyspieszamy”. „Polska gospodarka w 2 kwartale wzrosła o 3,4 proc. wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej. W otoczeniu niskiego wzrostu w UE nasza gospodarka wykazuje wyjątkową odporność” - poinformował minister.