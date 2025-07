Wzrost PKB Polski w 2025 roku

Credit Agricole Bank Polska podtrzymał prognozowaną dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3,6% r/r w br., podał bank. Według ekonomistów, aktywność gospodarcza nieco przyspieszy w II kw. br. - jej wzrost wyniesie +3,4% r/r wobec +3,2% r/r w I kw. Wskazali, że coraz silniejsze są oznaki ożywienia w niemieckim przemyśle, co poprawia dynamikę polskiego eksportu.

Dane makro

"Opublikowane dzisiaj czerwcowe dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniają naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (3,4% r/r wobec 3,2% w I kw.) oraz w całym 2025 r. (3,6% wobec 2,9% w 2024 r.). Uważamy, że łączny wydźwięk opublikowanych dzisiaj danych z polskiej gospodarki jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - czytamy w komentarzu banku do danych GUS o w czerwcu.

Zgodnie z danymi GUS, produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu ukształtowała się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (1,6%) i prognozy banku (3%). Dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się we wszystkich trzech głównych segmentach przemysłu, tj. w branżach eksportowych (1,6% r/r w czerwcu wobec 5,6% w maju), w branżach powiązanych z budownictwem (-0,2% wobec 11,2%) oraz w pozostałych branżach (-1% wobec 1,6%), wskazano także.

Bank ocenił, że nastąpiła zauważalna poprawa w branżach eksportowych, gdzie produkcja przemysłowa wzrosła w ujęciu rocznym czwarty miesiąc z rzędu.

"Czynnikiem wspierającym aktywność w branżach eksportowych są coraz silniejsze oznaki ożywienia w niemieckim przemyśle, w szczególności w branży motoryzacyjnej. Więcej informacji nt. perspektyw ożywienia w branżach eksportowych dostarczy zaplanowana na czwartek publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro" - czytamy dalej.

Inwestycje

Od czterech miesięcy utrzymuje się wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych (5% r/r w czerwcu wobec 10,4% w kwietniu).

"W naszej ocenie są to głównie inwestycje firm skierowane na restrukturyzację i poprawę efektywności. Jest to spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą inwestycje ogółem zwiększą się o 7,4% w 2025 r. i w 2026 r. wobec spadku o 2,2% w 2024 r." - czytamy dalej.

Środki unijne w Polsce

Środki unijne, które napływają do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027, będą dynamizować aktywność w budownictwie w najbliższych kwartałach, podano także.

"Nadal oczekujemy, że inwestycje infrastrukturalne będą głównym czynnikiem wzrostu produkcji budowlano-montażowej, a rola inwestycji mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz inwestycji przedsiębiorstw pozostanie ograniczona" - zaznaczono.

Ekonomiści banku oceniają, że oczekiwane ożywienie inwestycji zahamuje w kolejnych miesiącach obserwowany spadek zatrudnienia.

Zatrudnienie i płace

"Niemniej uważamy, że mimo odnotowanego w czerwcu wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, w kolejnych miesiącach utrzyma się obserwowana w ostatnich kwartałach tendencja do jego spadku. Będzie ona efektem oddziaływania niekorzystnych czynników podażowych (zmniejszającego się zasobu siły roboczej ze względu na osiąganie wieku emerytalnego przez roczniki z wyżu demograficznego) oraz słabego popytu zewnętrznego" - zaznaczono.

Realna dynamika funduszu płac zwiększyła się w II kw. do 3,8% r/r wobec 2,3% w I kw. co stanowi wsparcie prognozy banku, zgodnie z którą dynamika konsumpcji zwiększyła się w II kw. do 3,3% r/r wobec 2,5% w I kw.

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 0,1% r/r w czerwcu 2025 r. wobec wzrostu o 4% r/r. W ujęciu miesięcznym spadła o 1,1%. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 9% r/r w czerwcu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8% r/r. Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 2,2% r/r w czerwcu br. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w czerwcu br. spadła o 5,2% r/r do 15 535, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6%.