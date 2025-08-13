Jak wynika z informacji do których dotarł Reuters, Stany Zjednoczone umieściły urządzenia śledzące lokalizację w celu wykrywania przekierowywania układów scalonych AI do miejsc objętych amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie wobec Chin ograniczenia dotyczące eksportu układów scalonych.

Jak twierdzą informatorzy agencji, którzy nie chcieli ujawnić swoich nazwisk ze względu na delikatność tej kwestii, narzędzia te mogą pomóc w przygotowaniu dochodzeń przeciwko osobom i firmom, które czerpią zyski z naruszania amerykańskich przepisów eksportowych.

Urządzenia lokalizujące to narzędzie śledcze wykorzystywane przez amerykańskie organy ścigania od dziesięcioleci do śledzenia produktów objętych ograniczeniami eksportowymi. Tego typu urządzenia wykorzystywane były do śledzenia, np. części do samolotów, a w ostatnich latach do zwalczania nielegalnego obrotu półprzewodnikami - podaje jedno ze źródeł Reutersa.

Z informacji agencji wynika, że pięć innych osób aktywnie zaangażowanych w łańcuch dostaw serwerów AI wie o stosowaniu trackerów w przesyłkach serwerów od producentów takich jak Dell i Super Micro, w tym układy firmy Nvidia i AMD.

Amerykańskie ograniczenie dotyczące półprzewodników

Stany Zjednoczone, które dominują w globalnym łańcuchu dostaw chipów AI, w ostatnich latach starały się ograniczyć eksport chipów i innych technologii do Chin. Celem tych działań było zahamowanie modernizacji chińskiej armii. USA nałożyły również ograniczenia na sprzedaż chipów do Rosji, aby osłabić potencjał wojenny agresora w wojnie przeciwko Ukrainie.

Reuters przypomina, że Biały Dom oraz obie izby Kongresu zaproponowały, aby zobowiązać amerykańskich producentów układów scalonych do dołączania do swoich układów technologii weryfikacji lokalizacji, aby zapobiec ich przekierowywaniu do krajów, w których amerykańskie przepisy eksportowe ograniczają sprzedaż.

W styczniu agencja Reuters poinformowała, że Stany Zjednoczone wykryły zorganizowany przemyt chipów ze sztuczną inteligencją do Chin przez takie kraje jak Malezja, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie wiadomo jednak, czy w wykryciu łamania amerykańskiego prawo wykorzystano urządzenia śledzące.

Źródło: Reuters