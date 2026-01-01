Wysyp firmowych wigilijnych i noworocznych spotkań

Święta Bożego Narodzenia oraz początek nowego roku to czas firmowych spotkań wigilijnych i noworocznych. Okres przedświąteczny i nastanie nowego roku to prawdziwy wysyp firmowych imprez. Pojawia się więc pytanie: co w sytuacji, gdy pracownicy otrzymują od pracodawców prezenty? Czy może się nimi zainteresować fiskus?

Reklama

Ekspert tłumaczy, kiedy prezent nie jest przychodem

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie każde świadczenie otrzymane od pracodawcy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Kluczowe znaczenie ma charakter świadczenia oraz jego związek z wykonywaną pracą – wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

Spotkanie integracyjne. Z podatkiem czy bez

– Jeśli spotkanie ma charakter integracyjny, jest dostępne dla wszystkich pracowników i nie wiąże się z indywidualnymi korzyściami materialnymi, na przykład wręczeniem prezentów o znacznej wartości, to uczestnictwo w nim nie generuje przychodu dla pracownika. W takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego ani składek na ubezpieczenia społeczne – dodaje Juszczyk.

Urząd skarbowy bierze pod lupę bony i drogie upominki

Natomiast jeśli podczas spotkania pracownik otrzymuje świadczenia o wymiernej wartości, takie jak bony, karty podarunkowe czy drogie upominki, mogą one zostać uznane za przychód ze stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek uwzględnić ich wartość przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Kiedy prezenty nie są opodatkowane

Jak wskazuje ekspert, jeśli prezenty finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i spełniają określone warunki, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości 1000 zł rocznie.

A co z darowizną od szefa?

Szef może również zdecydować się na przekazanie drobnych prezentów, które można zakwalifikować jako darowizny. Warto zaznaczyć, że darowizny od osób niespokrewnionych, do kwoty 5733 zł w ciągu 5 lat, podlegają zwolnieniu z podatku. W przypadku gdyby pracodawca był wyjątkowo hojny, od nadwyżki pracownik musiałby zapłacić podatek.

Co trzeba wiedzieć przed świątecznym spotkaniem

Podsumowując, samo uczestnictwo w świątecznym spotkaniu z szefem nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika. Jednak w przypadku otrzymania dodatkowych świadczeń o konkretnej wartości niezbędne jest ich prawidłowe rozpoznanie oraz ustalenie źródła przychodu.