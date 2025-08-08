Wejście w życie nowych taryf prezydent Donald Truma triumfalnie obwieścił na platformie społecznościowej Truth Social. „Jest północ!!! Miliardy dolarów w cłach napływają teraz do Stanów Zjednoczonych!” – napisał Trump.

Taryfy są ustalone, ale niektóre stawki mogą nadal ulec zmianie. Różne kraje, w tym Szwajcaria, wciąż zabiegają o porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie obniżenia ceł na ich towary, zachęceni tym, że inne kraje i regiony, w tym Wielka Brytania, Unia Europejska oraz Japonia, Korei Południowa, Wietnam, Filipiny i Indonezja, zdołały dogadać się z USA w sprawie obniżenia stawek.

50 proc. cło dla niepokornych

Najwyższe stawki Biały Dom nałożył na Brazylię i Indie. Trump oświadczył, że polityka brazylijskiego rządu stanowi zagrożenie dla USA, natomiast Indie zostały obciążone wyższymi cłami za zakupy rosyjskiej ropy. Oba kraje stoją obecnie w obliczu 50-procentowych ceł na swoje towary, z tym, że Indie mają jeszcze trochę czasu, zanim pełna stawka celna wejdzie w życie. Obecnie cła na towary sprowadzane z Indii wynoszą 25 proc.

Najbliżsi sąsiedzi nadal na celowniku

Cła nałożone na najbliższych sąsiadów USA, Meksyk i Kanadę, obowiązywały na długo przed ogłoszeniem wzajemnych ceł. Obecnie kraje te stoją w obliczu stawem na poziomie odpowiednio 25 proc. i 35 proc.. W przypadku Meksyku nie jest jeszcze jasne jaka będzie stawka ostateczna, ponieważ Trump wstrzymał podwyżki taryf, aby umożliwić negocjacje.

Chiny – temat rzeka

Chiny stanowią kolejny przypadek wyjątkowy. Po gwałtownej eskalacji napięć handlowych największymi gospodarkami świata, gdy taryfy nakładane na oba kraje sięgały poziomu trzycyfrowego, nastąpiło odprężenie. W maju obie strony zgodziły się na obniżenie ceł. Stany Zjednoczone obniżają cła od chińskich towarów do 30 proc. (z rekordowych 145 proc.). Chiny zredukowały cło na towary z USA do 10 proc. (ze 125 proc.). Jednak rozejm ma obowiązywać tylko do 12 sierpnia.

Cła USA nałożone na partnerów handlowych - LISTA

Poniżej znajduje się lista najnowszych taryf. Jak podaje administracja USA, wszystkie pozostałe kraje, których nie ma na liście, będą objęte ogólną stawką taryfową w wysokości 10 proc.

Źródło: CNBC