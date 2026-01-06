Tylko 1/3 Amerykanów popiera atak USA na Wenezuelę

Tylko jedna trzecia Amerykanów popiera amerykański atak na Wenezuelę, w wyniku którego obalony został prezydent Nicolas Maduro, a 72 proc. obawia się, że Stany Zjednoczone nadmiernie zaangażują się w tym kraju – wykazały opublikowane w poniedziałek wyniki sondażu Reuters/Ipsos.

W sondażu 65 proc. Republikanów zadeklarowało, że popierają operację wojskową zleconą przez prezydenta Donalda Trumpa. Wśród Demokratów odsetek ten wyniósł zaledwie 11 proc., a wśród wyborców niezależnych 23 proc.

Poparcie dla Donalda Trumpa

Badanie wykazało jednocześnie, że poparcie dla Trumpa wynosi 42 proc. i jest najwyższe od października.

Około 43 proc. republikańskich respondentów zadeklarowało, że zgadzają się ze stwierdzeniem, iż Stany Zjednoczone powinny prowadzić politykę dominowania na półkuli zachodniej. Nie zgodziło się z nim 19 proc. ankietowanych. Pozostali badani nie byli pewni swego zdania lub nie odpowiedzieli na to pytanie.

Sondaż przeprowadzono online w sobotę i niedzielę na próbie 1 248 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosił ok. 3 pkt. proc.