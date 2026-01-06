Takie wsparcie będą mogli otrzymać rodzice uczniów w 2026 roku

Rok 2026 zapowiada się korzystnie dla rodziców uczniów. Dzięki programowi Dobry Start oraz innym formom pomocy finansowej, opiekunowie mogą otrzymać nawet 1100 zł, a w określonych sytuacjach suma wsparcia może wzrosnąć nawet do 1740 zł. Istotne jest jednak, aby wniosek złożyć z wyprzedzeniem – wtedy środki mogą zostać wypłacone jeszcze w okresie wakacyjnym, zanim ruszą intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Kto ma szansę na najwyższe świadczenia i jak dopilnować formalności na czas?

800 zł na każdego niepełnoletniego ucznia w ramach programu Rodzina 800+

Podstawowym instrumentem wsparcia rodzin wychowujących dzieci w Polsce jest program Rodzina 800+, który zastąpił wcześniejsze świadczenie 500+. W jego ramach przysługuje 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na sytuację dochodową rodziny. Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Nabór wniosków ruszy już 1 lutego 2026 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Złożenie dokumentów w maju lub czerwcu 2026 roku nadal zapewnia wypłatę świadczenia z wyrównaniem od czerwca, jednak środki trafiają na konto później – wnioski z maja są rozliczane do końca lipca, a te z czerwca do końca sierpnia.

300 zł na ucznia w ramach programu Dobry Start

Kolejną formą wsparcia dostępnego dla rodziców uczniów jest program Dobry Start. Przewiduje on jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, wypłacane raz w roku na każde dziecko uczęszczające do szkoły – od pierwszej klasy podstawówki aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Wysokość dochodów rodziny nie ma tu żadnego znaczenia.

Program ma pomóc w sfinansowaniu wydatków związanych z początkiem roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, zeszytów, przyborów, plecaka, obuwia czy stroju sportowego. Co istotne, otrzymane środki można przeznaczyć dowolnie – nie trzeba ich dokumentować ani rozliczać.

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. Jeśli dokumenty zostaną złożone w lipcu lub sierpniu, wypłata powinna nastąpić najpóźniej do 30 września 2026 roku. Jak pokazują wcześniejsze edycje programu, złożenie wniosku już w lipcu zwiększa szanse na otrzymanie pieniędzy jeszcze w trakcie wakacji.

124 zł na ucznia w ramach zasiłku rodzinnego

Rodzice znajdujący się w mniej stabilnej sytuacji materialnej mogą starać się o zasiłek rodzinny. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które kontynuują naukę, będzie wynosić 124 zł miesięcznie. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych po ukończeniu 18. roku życia kwota wsparcia wzrasta do 135 zł. Warto jednak pamiętać, że na pełnoletnich uczniów nie przysługuje już świadczenie 800+.

Warunkiem uzyskania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł miesięcznie, a jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. To sprawia, że świadczenie ma typowo socjalny charakter i jest skierowane do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Zasiłek rodzinny wypłacany jest przez cały rok, także w okresie wakacyjnym.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny, które otrzymują zasiłek rodzinny, mogą skorzystać także z dodatkowych form wsparcia związanych z edukacją dzieci. Jednym z takich świadczeń jest dodatek przysługujący z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania.

Wsparcie w wysokości 113 zł miesięcznie przysługuje rodzicom lub opiekunom ucznia, który z powodu dużej odległości szkoły od domu rodzinnego musi mieszkać poza miejscem stałego zamieszkania – na stancji, w internacie lub u krewnych. Z takiej pomocy najczęściej korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych, wybierający naukę w większych ośrodkach lub w placówkach o specjalistycznym profilu, takich jak technika, licea sportowe, artystyczne czy szkoły o podwyższonym poziomie nauczania.

Niższy dodatek, wynoszący 69 zł miesięcznie, przysługuje rodzinom ponoszącym koszty codziennych dojazdów dziecka do szkoły z innej miejscowości. Dotyczy to sytuacji, w których uczeń nie musi zmieniać miejsca zamieszkania, ale rodzice regularnie finansują przejazdy, na przykład zakup biletów autobusowych lub kolejowych.

100 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Kolejną formą wsparcia powiązaną z zasiłkiem rodzinnym jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość wyniesie 100 zł i będzie przysługiwał rodzinom spełniającym kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 764 zł.

Świadczenie to ma charakter jednorazowy i przyznawane jest na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Należy pamiętać, że dodatek ten stanowi uzupełnienie zasiłku rodzinnego i nie jest wypłacany samodzielnie. Wnioski o jego przyznanie na rok szkolny 2026/2027 będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2026, a tradycyjnie od 1 sierpnia 2026. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2026 roku.

193 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice oraz opiekunowie, którzy samotnie wychowują dzieci, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W roku szkolnym 2026/2027 świadczenie to wyniesie 193 zł miesięcznie na każde dziecko, natomiast w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 273 zł.

Dodatek przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem bez udziału drugiego rodzica, gdy ten nie żyje, jest nieznany lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Warunkiem jego przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego obowiązującego przy zasiłku rodzinnym oraz złożenie stosownego wniosku w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Niezbędne jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną, takich jak akt zgonu, prawomocne orzeczenie sądu czy akt urodzenia dziecka bez danych ojca.

110 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rodzice oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dodatkowej pomocy finansowej w postaci dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, który stanowi uzupełnienie zasiłku rodzinnego. W roku szkolnym 2026/2027 świadczenie to wyniesie 110 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 5 lat.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego obowiązującego przy zasiłku rodzinnym oraz złożenia stosownego wniosku w właściwym ośrodku pomocy społecznej. Niezbędnym załącznikiem jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, a w przypadku osób, które ukończyły 16 lat – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Będzie można dostać nawet 1740 zł na ucznia z orzeczeniem i 1630 zł na ucznia bez orzeczenia w roku szkolnym 2026/2027

W roku szkolnym 2026/2027 zdecydowana większość rodziców uczniów będzie mogła skorzystać ze wsparcia finansowego w łącznej wysokości 1100 zł, na które składa się 800 zł z programu Rodzina 800+ oraz jednorazowe 300 zł z programu Dobry Start. W niektórych przypadkach pomoc ta może być jednak znacznie wyższa.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający dodatkowe kryteria, mogą otrzymać nawet 1740 zł wsparcia na jednego ucznia. Na tę kwotę składają się:

800 zł z programu Rodzina 800+,

300 zł z programu Dobry Start,

124 zł zasiłku rodzinnego,

113 zł dodatku z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania,

100 zł dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego,

193 zł dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

110 zł dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku uczniów bez orzeczenia o niepełnosprawności, maksymalna kwota wsparcia w roku szkolnym 2026/2027 może wyniesie 1630 zł.

Kto będzie mógł dostać 1740 zł na dziecko uczące się w roku szkolnym 2026/2027?

Wsparcie w maksymalnej kwocie 1740 zł przysługuje wyłącznie rodzinom, które jednocześnie spełnią wszystkie określone kryteria. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które:

samotnie wychowują dziecko do ukończenia 18. roku życia,

mają dziecko z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,

posyłają dziecko do szkoły poza miejscem stałego zamieszkania, w której korzysta ono z internatu,

osiągają dochód nieprzekraczający 764 zł netto na osobę w rodzinie,

złożą wniosek o wsparcie w ramach programu Dobry Start.

Spełnienie każdego z powyższych warunków jest konieczne, aby uzyskać łączną kwotę wsparcia w wysokości 1740 zł.

1340 zł na ucznia co miesiąc w roku szkolnym 2026/2027

Spośród wymienionych świadczeń jednorazową formę mają wyłącznie program „Dobry Start” oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Pozostałe świadczenia – w tym 800+, zasiłek rodzinny, dodatek za naukę dziecka poza miejscem zamieszkania, dodatek dla samotnie wychowujących dziecko oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacane są co miesiąc, również w okresie wakacyjnym. W praktyce oznacza to, że miesięczne wsparcie na jedno dziecko może sięgnąć nawet 1340 zł, co w skali całego roku daje 16 080 zł, a po doliczeniu jednorazowych dodatków – 16 480 zł.