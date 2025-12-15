Ministerstwo Edukacji Narodowej już w ubiegłym roku ogłosiło harmonogram ferii zimowych na rok szkolny 2025/2026. Zgodnie z przepisami wynikającymi z rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. dotyczącego organizacji roku szkolnego, zimowa przerwa w nauce powinna trwać dwa tygodnie i przypadać w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Wyjątkiem są szkoły specjalne z internatem oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, gdzie dyrektorzy, po konsultacji z rodzicami i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, mogą zdecydować o połączeniu ferii zimowych z zimową przerwą świąteczną.

Przerwa świąteczna 2025 rekordowo długa

W tym roku uczniowie będą mogli cieszyć się rekordowo długą przerwą świąteczną. Choć oficjalnie, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przerwa świąteczna w szkołach potrwa od 22 do 31 grudnia, w praktyce wolnych dni będzie znacznie więcej. 22 grudnia to poniedziałek, więc uczniowie do szkół po raz ostatni pójdą w piątek (19 grudnia). Ponadto, szkoły również obejmuje Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dlatego wolne będą również Nowy Rok (1 stycznia) oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia). Uczniowie powinni natomiast mieć lekcje 2 stycznia (piątek) oraz 5 stycznia (poniedziałek), jednak w większości placówek dyrektorzy na te dni przyznali dni dyrektorskie, w związku z czym przerwa świąteczna w szkołach potrwa aż 18 dni: od 20 grudnia do 6 stycznia.

Ferie zimowe 2026 [Terminy]

W roku szkolnym 2025/2026 zrezygnowano z czterech tur zimowego wypoczynku na rzecz trzech. Terminy, z podziałem na poszczególne województwa, przedstawiają się następująco:

Tura Termin Województwa I 19 stycznia – 1 lutego 2026 mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie II 2 – 15 lutego 2026 dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie III 16 lutego – 1 marca 2026 podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2026/2027

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest również harmonogram ferii zimowych na rok szkolny 2026/2027. W przyszłym roku również zachowany zostanie podział na trzy terminy:

Tura Termin Województwa I 18 stycznia – 31 stycznia 2027 podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie II 1 – 14 lutego 2027 mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie III 15 lutego – 28 lutego 2027 lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie

Trzy tury ferii zimowych od 2026 roku zamiast dotychczasowych czterech. Są obawy

Rezygnacja z podziału ferii zimowych na trzy tury zamiast dotychczasowych czterech budzi obawy wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym. Część z nich wskazuje, że większa liczba rodzin planujących wypoczynek w tym samym terminie może spowodować wzrost cen noclegów oraz atrakcji turystycznych. Resort edukacji przekonuje jednak, że decyzja została podjęta po szczegółowej analizie liczby uczniów w poszczególnych regionach kraju. Jak podkreśla MEN, celem zmian jest wyeliminowanie tzw. „ferii na zakładkę”, kiedy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją rozpoczynały, co skutkowało m.in. nasilonym ruchem turystycznym w weekendy i dużymi utrudnieniami na drogach.

Podstawa prawna: