Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki - jak sama nazwa sugeruje - jest zobowiązaniem zaciąganym w banku, którego celem jest łatwiejsze finansowanie wydatków w trakcie procesu nauki na uczelni wyższej. W przeciwieństwie do standardowych kredytów gotówkowych tutaj w części kosztów takich świadczeń partycypuje państwo.

Reklama

Działanie kredytów studenckich reguluje ustawa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku. Opisuje ona dokładnie kryteria, warunki, niezbędne elementy umowy oraz wszystkie szczegóły dotyczące tej kwestii. Istotne jest także to, że o taką formę wsparcia mogą ubiegać się także doktoranci.

Kredyt studencki 2025 - jakie są kwoty i ile maksymalnie można dostać pieniędzy?

Maksymalnie w ciągu roku można w ten sposób otrzymać do 10 000 zł w każdym roku akademickim. Maksymalnie student ma możliwość zawnioskować o kwotę 60 000 zł rozłożoną na cały okres trwania kredytu.

Co więcej, osoba zaciągająca taki kredyt nie dostaje od razu całej kwoty, o którą wnioskuje; ta jest wypłacana w comiesięcznych transzach od października do lipca. Każdy student ma do wyboru jedną z czterech opcji wypłaty, która co miesiąc pojawi się na jego koncie:

400 zł

600 zł

800 zł

1000 zł

Co warte podkreślenia, to student sam decyduje, jakie stawki chce otrzymywać miesięcznie przez cały okres studiowania. Kwota ta może zostać zmieniona w trakcie trwania okresu kredytowania i jest to w pełni uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego studenta.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki w 2025 roku? Jak długo można pobierać pieniądze w jego ramach?

Aby uzyskać kredyt studencki w 2025 roku, konieczne jest spełnienie kilku istotnych kryteriów, które regulowane są przez treść ustawy.

Przede wszystkim niezbędne do uzyskania kredytu studenckiego bycie aktywnym studentem lub doktorantem uczelni publicznej, lub niepublicznej w Polsce. Konieczne jest także posiadanie polskiego obywatelstwa lub statusu rezydenta, który uprawnia do studiowania na terenie kraju.

Kolejnym elementem jest wiek; studenci o taki kredyt wnioskować mogą do 30 roku życia, doktoranci zaś do momentu skończenia 35 lat. Osoby na studiach pierwszego i drugiego stopnia taki kredyt mogą otrzymać na 6 lat, dla doktorantów maksymalny okres uzyskania kredytu to 4 lata.

Istotne jest tutaj także kryterium dochodowe, bo to ono w głównej mierze definiuje, czy dany student kredyt otrzyma, czy nie. Z tego właśnie względu w roku akademickim 2025/2026 dochód na osobę w rodzinie wnioskującego nie może przekraczać 4000 zł netto.

Gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek o kredyt studencki 2025?

Kredytów studenckich udzielają banki komercyjne i aktualnie spośród 3 głównych wymienić można:

PKO BP

Pekao SA

Banki Spółdzielcze (BPS)

Warto pamiętać, że każdy taki wniosek musi zostać składany wraz ze wskazaniem poręczyciela, jeśli - jako student - nie mamy odpowiedniej zdolności kredytowej. W takich sytuacjach może być to rodzic lub ktoś z rodziny. W sytuacji, w której wskazanie takiego poręczyciela jest niemożliwe, można skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego. Tutaj jednak też konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów, aby uzyskać poręcznie do 100% kwoty kredytu. Mowa dokładnie o sytuacjach gdy:

Dochód rodziny wynosi poniżej 2000 zł;

Student dochodzi z rodziny wielodzietnej, gdzie jest minimum trójka dzieci.

Warto także podkreślić, że wniosek o kredyt studencki można złożyć przez cały rok. Nie ma więc znaczenia, czy takie dokumenty złożone zostały w październiku, grudniu czy maju. Warto przy tym wszystkim pamiętać, że decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od złożenia.

Kredyt studencki w 2025 roku - oprocentowanie, spłata, termin rozpoczęcia spłaty

Kredyt studencki w 2025 roku oprocentowany jest na dokładnie 7,2%, z czego połowa pokryta jest przez Fundusz Kredytów Studenckich. Realnie więc student musi spłacać 3,6% rocznie, a pozostałą część odsetek pokrywa państwo. Są to dosyć komfortowe warunki, które z perspektywy czasu nie nadwyrężają szczególnie budżetu państwa.

Spłata kredytu rozpoczyna się zaś 2 lata od momentu ukończenia studiów. Jest to więc dosyć komfortowa sytuacja, która pozwala na znalezienie odpowiedniej pracy i pewne ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

Okres spłaty rozkłada się na dwukrotność czasu, przez który pobierany był kredyt. Dzięki temu absolwent studiów wyższych, który miesięcznie przez lata pobierał 1000 zł miesięcznie, będzie spłacał około 500 zł miesięcznie, co w ostatecznym rozrachunku pozwala na większe zachowanie pewnego rodzaju stabilności. Dodatkowo dla studentów, którzy w czasie studiów wykażą się wyjątkową pilnością i ukończą studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet 50% wartości kredytu. Jest to więc dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy.