W roku szkolnym roku szkolnym 2024/2025 z dodatkowych prywatnych lekcji (korepetycji) korzystało blisko trzy czwarte uczniów. Jak wynika z badania CBOS pt. „Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2024/2025” 73 proc. rodziców deklarowało udział swoich pociech w płatnych, pozaszkolnych zajęciach dodatkowych (wliczana jest również rekreacja i sport). Jak pokazują dane CBOS-u popularność dodatkowych zajęć rośnie. W latach 2020-2021, tylko 55-56 proc. rodziców złożyło taką deklarację.
Z jakimi kosztami się to wiąże?
Jak zauważa serwis e-korepetycje.net średnia kwota, jaką w ostatnim roku szkolnym rodzice zamierzali przeznaczać miesięcznie na dodatkowe zajęcia, kształtowała się na poziomie 896 zł. Tymczasem w 2021 roku było to 585 zł.
Jak pokazują dane ceny dodatkowych lekcji z roku na rok rosną. W 2017 roku za godzinę lekcji języka polskiego trzeba była zapłacić średnio 29,58 zł w Olsztynie i 42,03 zł w Warszawie. Obecnie średnia cena z 30 największych miast Polski godzina takiej lekcji to 68,63 zł.
– Rynek korepetycji obserwujemy od blisko 20 lat, odkąd istnieje serwis – mówi Magdalena Procyszyn-Florczyk, kierowniczka marketingu w e-korepetycje.net, autorka raportu. – Widzimy, jak zmieniają się oferowane usługi i rosną ceny.
Średnia cena za 60 minut lekcji (30 największych miast Polski, wszystkie formy prowadzenia zajęć) w sierpniu 2025 roku:
|Przedmiot
|średnia cena
|język polski
|68,63 zł
|matematyka
|70,69 zł
|język angielski
|78,00 zł
|język niemiecki
|72,35 zł
|historia
|63,02 zł
|fizyka
|64,58 zł
|chemia
|76,83 zł
|biologia
|76,55 zł
|geografia
|74,59 zł
|informatyka
|92,16 zł
|język francuski
|74,30 zł
|język hiszpański
|73,18 zł
|język polski dla cudzoziemców
|71,88 zł
|jeżyk rosyjski
|67,00 zł
|język włoski
|77,92 zł
|malarstwo i rysunek
|67,73 zł
|matematyka wyższa
|100,62 zł
|muzyka
|91,11 zł
|nauczanie początkowe
|66,59 zł
|wiedza o społeczeństwie
|68,92 zł
Średnie ceny za 60 minut lekcji w stolicach województw z trzech głównych egzaminacyjnych przedmiotów:
|Miasto
|język polski
|matematyka
|język angielski
|Warszawa
|76,26 zł
|71,61 zł
|76,67 zł
|Kraków
|67,93 zł
|65,60 zł
|69,46 zł
|Wrocław
|68,57 zł
|68,33 zł
|71,01 zł
|Łódź
|69,47 zł
|65,53 zł
|69,72 zł
|Poznań
|73,14 zł
|68,17 zł
|67,66 zł
|Gdańsk
|74,35 zł
|69,60 zł
|73,67 zł
|Szczecin
|79,07 zł
|69,99 zł
|76,48 zł
|Lublin
|65,87 zł
|65,67 zł
|64,66 zł
|Bydgoszcz
|67,10 zł
|69,50 zł
|70,13 zł
|Białystok
|67,73 zł
|69,41 zł
|66,78 zł
|Katowice
|67,90 zł
|69,82 zł
|71,68 zł
|Rzeszów
|60,45 zł
|69,20 zł
|66,75 zł
|Toruń
|61,47 zł
|71,21 zł
|59,02 zł
|Kielce
|65,23 zł
|67,33 zł
|69,78 zł
|Olsztyn
|59,49 zł
|67,95 zł
|65,89 zł
|Zielona Góra
|64,58 zł
|65,53 zł
|69,74 zł
|Opole
|66,99 zł
|69,92 zł
|66,81 zł
|Gorzów Wielkopolski
|69,79 zł
|70,61 zł
|71,82 zł
Rynek korepetycji dynamicznie się rozwija
Korepetycje stanowią lwią część sektora dodatkowych zajęć i już dawno przestały być luksusowym dobrem dla bogatych i ambitnych. Dla wielu rodziców stały się koniecznością, aby zapewnić lepszy start swoim pociechom i stworzyć okazję do realizacji ich pasji i potrzeb.
Jak zauważa autorka raportu, rynek korepetycji pęcznieje rok rocznie o 10-15 proc. – Największy skok obserwowaliśmy w okresie pandemii, ale jednym z mniej oczywistych powodów rozwoju branży jest wprowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Sporo osób postanowiło wtedy spróbować swoich sił w korepetycjach, skoro można było zarabiać legalnie, nie ponosząc ryzyka i kosztów. – zauważa Magdalena Procyszyn-Florczyk
W najnowszym raporcie serwis e-korepetycje.net przeanalizował 270 112 ogłoszeń. Pod uwagę brane były wyłącznie aktywne konta z opublikowaną ofertą nauczania. Ogłoszenia uwzględniają ceny za 60 minut lekcji.
