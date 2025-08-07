W roku szkolnym roku szkolnym 2024/2025 z dodatkowych prywatnych lekcji (korepetycji) korzystało blisko trzy czwarte uczniów. Jak wynika z badania CBOS pt. „Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2024/2025” 73 proc. rodziców deklarowało udział swoich pociech w płatnych, pozaszkolnych zajęciach dodatkowych (wliczana jest również rekreacja i sport). Jak pokazują dane CBOS-u popularność dodatkowych zajęć rośnie. W latach 2020-2021, tylko 55-56 proc. rodziców złożyło taką deklarację.

Reklama

Z jakimi kosztami się to wiąże?

Jak zauważa serwis e-korepetycje.net średnia kwota, jaką w ostatnim roku szkolnym rodzice zamierzali przeznaczać miesięcznie na dodatkowe zajęcia, kształtowała się na poziomie 896 zł. Tymczasem w 2021 roku było to 585 zł.

Jak pokazują dane ceny dodatkowych lekcji z roku na rok rosną. W 2017 roku za godzinę lekcji języka polskiego trzeba była zapłacić średnio 29,58 zł w Olsztynie i 42,03 zł w Warszawie. Obecnie średnia cena z 30 największych miast Polski godzina takiej lekcji to 68,63 zł.

– Rynek korepetycji obserwujemy od blisko 20 lat, odkąd istnieje serwis – mówi Magdalena Procyszyn-Florczyk, kierowniczka marketingu w e-korepetycje.net, autorka raportu. – Widzimy, jak zmieniają się oferowane usługi i rosną ceny.

Średnia cena za 60 minut lekcji (30 największych miast Polski, wszystkie formy prowadzenia zajęć) w sierpniu 2025 roku:

Przedmiot średnia cena język polski 68,63 zł matematyka 70,69 zł język angielski 78,00 zł język niemiecki 72,35 zł historia 63,02 zł fizyka 64,58 zł chemia 76,83 zł biologia 76,55 zł geografia 74,59 zł informatyka 92,16 zł język francuski 74,30 zł język hiszpański 73,18 zł język polski dla cudzoziemców 71,88 zł jeżyk rosyjski 67,00 zł język włoski 77,92 zł malarstwo i rysunek 67,73 zł matematyka wyższa 100,62 zł muzyka 91,11 zł nauczanie początkowe 66,59 zł wiedza o społeczeństwie 68,92 zł

Średnie ceny za 60 minut lekcji w stolicach województw z trzech głównych egzaminacyjnych przedmiotów:

Miasto język polski matematyka język angielski Warszawa 76,26 zł 71,61 zł 76,67 zł Kraków 67,93 zł 65,60 zł 69,46 zł Wrocław 68,57 zł 68,33 zł 71,01 zł Łódź 69,47 zł 65,53 zł 69,72 zł Poznań 73,14 zł 68,17 zł 67,66 zł Gdańsk 74,35 zł 69,60 zł 73,67 zł Szczecin 79,07 zł 69,99 zł 76,48 zł Lublin 65,87 zł 65,67 zł 64,66 zł Bydgoszcz 67,10 zł 69,50 zł 70,13 zł Białystok 67,73 zł 69,41 zł 66,78 zł Katowice 67,90 zł 69,82 zł 71,68 zł Rzeszów 60,45 zł 69,20 zł 66,75 zł Toruń 61,47 zł 71,21 zł 59,02 zł Kielce 65,23 zł 67,33 zł 69,78 zł Olsztyn 59,49 zł 67,95 zł 65,89 zł Zielona Góra 64,58 zł 65,53 zł 69,74 zł Opole 66,99 zł 69,92 zł 66,81 zł Gorzów Wielkopolski 69,79 zł 70,61 zł 71,82 zł

Rynek korepetycji dynamicznie się rozwija

Korepetycje stanowią lwią część sektora dodatkowych zajęć i już dawno przestały być luksusowym dobrem dla bogatych i ambitnych. Dla wielu rodziców stały się koniecznością, aby zapewnić lepszy start swoim pociechom i stworzyć okazję do realizacji ich pasji i potrzeb.

Jak zauważa autorka raportu, rynek korepetycji pęcznieje rok rocznie o 10-15 proc. – Największy skok obserwowaliśmy w okresie pandemii, ale jednym z mniej oczywistych powodów rozwoju branży jest wprowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Sporo osób postanowiło wtedy spróbować swoich sił w korepetycjach, skoro można było zarabiać legalnie, nie ponosząc ryzyka i kosztów. – zauważa Magdalena Procyszyn-Florczyk

W najnowszym raporcie serwis e-korepetycje.net przeanalizował 270 112 ogłoszeń. Pod uwagę brane były wyłącznie aktywne konta z opublikowaną ofertą nauczania. Ogłoszenia uwzględniają ceny za 60 minut lekcji.

Źródło: e-korepetycje.net