Opublikowane w środę zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, a przewodniczącym kapituły rankingu jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk.

Jak napisano w komunikacie fundacji nadesłanym do PAP, w 26. edycji zestawienia znalazły się trzy listy: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Perspektywy 2025: Te uczelnie znalazły się na szczycie rankingu

I tak Ranking Uczelni Akademickich obejmuje wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, z wyjątkiem artystycznych, które mają co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Na pierwszych miejscach znalazły się w tym roku kolejno Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnika Warszawska.

W tym samym zestawieniu na 17. miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która jest jednocześnie najlepszą akademicką szkołą niepubliczną. Wśród szkół niepublicznych na podium znalazły się również Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (miejsce 23 w rankingu wszystkich uczelni akademickich) i Uniwersytet SWPS (miejsce 29).

Po raz pierwszy przygotowano Ranking Uczelni Zawodowych, czyli listę uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim – w poprzednich latach były publikowane w tej grupie oddzielne rankingi uczelni publicznych i niepublicznych.

Ranking Perspektywy 2025: Koniec podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne

W komunikacie podano, że nowa, połączona kategoria powstała na posiedzeniu kapituły. „Jak stwierdzono podczas dyskusji, po 35 latach istnienia uczelni niepublicznych w Polsce i po 27 latach od pojawienia się Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (PWSZ) czas już najwyższy, aby oceniać uczelnie nie w zależności od ich statusu własnościowego, tylko ze względu na jakość” – czytamy w komunikacie.

Ranking Perspektywy 2025: Liderzy wśród uczelni zawodowych

Za najlepsze wśród uczelni zawodowych uznano Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz ex aequo na trzeciej pozycji Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Koszalinie i Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku.

Ranking Perspektywy 2025: Które uczelnie oferują najlepsze kierunki studiów?

Trzecie zestawienie to Ranking Kierunków Studiów. W tym roku oceniono 75 głównych kierunków lub grup kierunków studiów w uczelniach akademickich, w tym po raz pierwszy kierunek AI & Data Science.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze kierunki studiów w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Jagielloński, który prowadzi 18 najlepszych kierunków. Za nim są Uniwersytet Warszawski (16 kierunków) i Politechnika Warszawska (11 kierunków).

Ranking Perspektywy 2025: Uczelnie ocenione w oparciu o 31 wskaźników

W rankingu uwzględniono 31 wskaźników, które zgrupowano w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na ryku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.

Do kogo kierowany jest Ranking Perspektywy 2025?

„Nasz ranking skierowany jest głównie do maturzystów. To swoisty kompas, który ma im pomóc w obraniu najlepszego kierunku drogi dalszej edukacji. Ale na wyniki rankingu czeka też środowisko akademickie. Dzięki cykliczności, spójności metodologicznej i zdolności do ewolucji Ranking Szkół Wyższych Perspektywy stał się lustrem, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. To podpowiedź, co idzie dobrze i jest powodem do dumy, a co być może należałoby zmienić lub poprawić” – powiedział cytowany w komunikacie Waldemar Siwiński, kierownik rankingu Perspektyw i twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2025 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl.