Z najnowszego raportu "Ukryte koszty: Wydatki na broń jądrową w 2024 roku." Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN) wynika, że w ubiegłym roku łączne wydatki świata na broń nuklearną były na poziomie 100,2 mld dolarów, z czego ponad połowa tej kwoty stanowiły wydatki Stanów Zjednoczonych.

Reklama

Który kraj wydaje najwięcej na broń nuklearną?

W 2024 r. USA wydały na zbrojenia nuklearne 56,8 miliarda dolarów, co oznacza, że co minutę Pentagon przeznaczał na atomówki 107772 dolary.

Drugie co do wielkości wydatki na broń nuklearną były w Chinach. W ubiegłym roku Pekin wydał na ten cel 12,5 miliarda dolarów (23804 USD/minutę). Następna była Wielka Brytania z 10,4 miliarda dolarów (19800 USD/minutę).

Na liście znalazły się jeszcze Rosja, z łącznymi wydatkami na poziomie 8,1 mld USD, Francja (6,9 mld USD), Indie (2,6 mld USD), Izrael (1,1 mld USD), Pakistan (1,1 mld USD) i Korea Północna, która wydała 630 mln USD.

Największy wzrost wydatków na broń nuklearną

Z danych ICAN wynika, że w poprzednim roku największy wzrost wydatków odnotowano w Wielkiej Brytanii (26 procent), Pakistanie (18 procent) i Francji (13 procent). Na czwartym miejscu, ze wzrostem o 10 proc., znalazły się Stany Zjednoczone. Kolejne były Chiny (8 proc.), Korea Północna (7 proc.), Rosja (6 proc.), Indie (3 proc.) i Izrael (2 proc.).

Według ICAN, dziewięć krajów, które rozwinęły broń jądrową, wydało łącznie 415,9 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat, od 2020 do 2024 roku. Wydatki te rosły na przestrzeni lat i w latach 2019–2023 wzrosły już o 34 procent.

/> />

Który kraj ma największy arsenał nuklearny?

Szacuje się, że obecnie w arsenałach wojskowych znajduje się 9614 głowic jądrowych, które są w posiadaniu dziewięciu państw. Według szacunków w arsenałach dwóch państw, Rosji i USA, znajduje się 8009 głowic. Szacuje się również, że 2627 głowic wycofanych z użytku wciąż czeka na demontaż.

Jak pokazuje wykres Statysty, który oparty jest na danych instytutu badań nad pokojem SIPRI, od stycznia 2024 roku Chiny dodały do swojego arsenału 100 głowic, zwiększając go z 500 do 600. Indie również rozszerzyły swój arsenał o osiem nowych głowic, co daje łącznie około 180 głowic.

Dwa europejskie mocarstwa nuklearne, Francja i Wielka Brytania, posiadają łącznie 515 sprawnych głowic jądrowych.