Zwolnienie z abonamentu RTV to temat, który budzi wiele pytań. Chociaż często myślimy o nim wyłącznie w kontekście osób starszych, to lista uprawnionych jest znacznie dłuższa i obejmuje różne grupy społeczne, które ze względu na swoją sytuację materialną, wiek, stan zdrowia lub status, są uznawane za uprawnione do ulgi. Kluczowym kryterium jest złożenie formalnego wniosku i udokumentowanie swojego prawa do zwolnienia. Bez spełnienia tych formalności nawet uprawniona osoba może zostać obciążona opłatami i karami.

Kryterium dochodowe. Kiedy nie trzeba płacić za telewizję?

Jednym z najczęstszych powodów, dla których emeryci i renciści są zwolnieni z opłat RTV, jest niska wysokość ich świadczeń. Zgodnie z przepisami, zwolnienie przysługuje osobom, których comiesięczna emerytura lub rentowa nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

W praktyce oznacza to, że co roku ustalany jest nowy próg, po którego przekroczeniu tracimy prawo do tego zwolnienia podatkowego. Należy więc regularnie sprawdzać wysokość swojego świadczenia i w razie potrzeby złożyć wniosek o zwolnienie. Przekroczenie progu nawet o kilka złotych oznacza utratę ulgi.

Co ważne, pod uwagę brana jest suma wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, a nie tylko jednego. Jeśli więc pobierasz emeryturę z ZUS i rentę rodzinną, powinieneś zsumować obie kwoty i sprawdzić, czy mieścicie się w limicie.

Zwolnienie z abonamentu RTV. Pełna lista uprawnionych

Oprócz osób, których emerytura nie przekracza określonego progu, prawo do zwolnienia z abonamentu RTV przysługuje także innym grupom społecznym. Warto więc sprawdzić, czy nie kwalifikujesz się na podstawie innego kryterium.

1. Osoby, które ukończyły 75. rok życia. To zwolnienie jest najprostsze i najczęściej spotykane. W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość emerytury, ani stan majątkowy. Zwolnienie przysługuje automatycznie, ale tylko, jeśli Twoje dane są zarejestrowane na Poczcie Polskiej. Warto to sprawdzić.

2. Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej. Prawo do zwolnienia mają także osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku i wysokości dochodów.

3. Kombatanci i weterani wojenni. Osoby, które są kombatantami, inwalidami wojennymi lub wojskowymi, mają również prawo do całkowitego zwolnieniaz abonamentu RTV.

4. Osoby bezrobotne. Zwolnienie przysługuje osobom, które zarejestrowały się w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Należy jednak pamiętać, że status ten trzeba regularnie potwierdzać, aby nie stracić prawa do ulgi.

5. Emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.Należy zwrócić uwagę na fakt, że warunek wieku (60 lat) łączy się z warunkiem dochodowym.

6. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny. Ta grupa osób również jest zwolniona z opłat.

Jak uzyskać zwolnienie z opłat RTV? Krok po kroku

Aby móc legalnie przestać płacić abonament RTV, nie wystarczy spełnić warunków. Konieczne jest dokonanie formalności na urzędzie pocztowym.

1. Rejestracja odbiornika. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie posiadanych odbiorników radiowych i telewizyjnych. Bez rejestracji nie można ubiegać się o zwolnienie.

2. Zgromadzenie dokumentów. Następnie należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, które poświadczają Twoje prawo do zwolnienia. Mogą to być:

dowód osobisty;

decyzja z ZUS o przyznaniu emerytury/renty (z podaną kwotą);

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

legitymacja kombatancka;

zaświadczenie z Urzędu Pracy.

3. Wizyta w placówce Poczty Polskiej. Z wypełnionym wnioskiem i kompletem dokumentów należy udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej. Urzędnik zweryfikuje dokumenty i wprowadzi do rejestru osób uprawnionych do zwolnienia. Od tego momentu nie trzeba już będzie uiszczać opłat.

W przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia, proces jest uproszczony, ponieważ zwolnienie jest często przyznawane automatycznie, o ile odbiornik jest zarejestrowany na osobę uprawnioną. Zawsze jednak warto to zweryfikować w urzędzie pocztowym.

Co grozi za niepłacenie abonamentu?

Należy pamiętać, że jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, brak płatności abonamentu RTV może skutkować poważnymi konsekwencjami. To przede wszystkim:

• Kontrola. Poczta Polska ma prawo do przeprowadzania kontroli w celu weryfikacji, czy posiadane odbiorniki są zarejestrowane, a opłaty uiszczane.

• Kary. Za niezarejestrowanie odbiornika grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki abonamentu RTV.

• Zaległości. Poczta Polska ma prawo ściągnąć zaległe opłaty wraz z odsetkami za okres, w którym obowiązywała płatność.

Dlatego tak ważne jest, aby upewnić się, czy przysługuje Ci prawo do zwolnienia i dopełnić wszelkich formalności w celu uniknięcia ewentualnych problemów.

Opłaty abonamentowe. Najczęstsze wątpliwości

Co, jeśli moja emerytura przekroczy limit?

Jeśli Twoja emerytura wzrośnie powyżej progu, tracisz prawo do zwolnienia. Należy wówczas zgłosić ten fakt na poczcie i zacząć płacić abonament. Utrata uprawnień do zwolnienia może nastąpić np. po waloryzacji świadczeń.

Czy muszę płacić za każdy odbiornik osobno?

Nie. Abonament RTV jest opłatą za gospodarstwo domowe, a nie za każdy odbiornik. Płacisz jedną opłatę, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiowych czy telewizyjnych.

Mam 75 lat i pobieram emeryturę, ale odbiornik jest zarejestrowany na moją żonę. Czy jesteśmy zwolnieni? Nie. Zwolnienie przysługuje tylko osobie uprawnionej. Odbiornik musi być zarejestrowany na osobę, której przysługuje zwolnienie. W tym przypadku należałoby przepisać odbiornik, aby móc skorzystać z ulgi.

Kiedy nie trzeba płacić abonamentu RTV? Podsumowanie

Zwolnienie z abonamentu RTV nie jest automatyczne, z wyjątkiem osób, które ukończyły 75. rok życia. Aby przestać płacić, musisz formalnie zarejestrować swoje uprawnienia w placówce Poczty Polskiej, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Głównym kryterium dla emerytów i rencistów jest wysokość świadczenia, która nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ignorowanie tego obowiązku, nawet jeśli przysługuje Ci zwolnienie, może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci kar i zaległych opłat.