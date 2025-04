Dofinansowanie z PFRON do wynajmu mieszkania dla niepełnosprawnych absolwentów w 2025 roku może sięgnąć aż 4068 zł miesięcznie. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” wspiera osoby z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu się i podejmowaniu aktywności zawodowej.

W II kwartale 2025 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił nowe maksymalne stawki dopłat do czynszu w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w uzyskaniu niezależności poprzez samodzielne mieszkanie. Dofinansowanie obejmuje koszty najmu i może trwać do 60 miesięcy. Jego wysokość uzależniona jest m.in. od lokalizacji mieszkania oraz stopnia niepełnosprawności beneficjenta.

Dopłata do czynszu 2025: kto może skorzystać? Zasady

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest skierowany do młodych osób z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć samodzielne życie i podjąć aktywność zawodową. Jego podstawą prawną są wewnętrzne regulacje PFRON oraz wytyczne programu „Mieszkanie na Start”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aby skorzystać z programu, należy spełnić łącznie kilka warunków:

posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu;

posiadać status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (dowolnego typu) lub uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub opuszczać rodzinę zastępczą, dom dziecka albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscu pracy;

złożyć oświadczenie o aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia lub już podjętej pracy.

Program przewiduje dopłaty do wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu spełniającego indywidualne kryteria dostępności.

Ile wynosi dopłata do czynszu w 2025 roku? Nowe stawki według lokalizacji

Wysokość miesięcznego dofinansowania zależy od województwa, konkretnej lokalizacji mieszkania oraz tego, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim. PFRON ustalił trzy poziomy terytorialne: miasta wojewódzkie, gminy sąsiadujące oraz pozostałe gminy. Dodatkowo istotna jest tzw. wartość przeliczeniowa 1 m² kosztu odtworzenia budynku mieszkalnego, ogłaszana przez BGK w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Maksymalne dopłaty w II kwartale 2025 r. wynoszą:

dla osób na wózku inwalidzkim – 38% wskaźnika przeliczeniowego BGK ,

, dla pozostałych osób – 28% tego wskaźnika.

Przykładowe kwoty (dla największych miast i ich okolic):

Warszawa: do 4068 zł (wózek) lub 2998 zł (pozostali),

do 4068 zł (wózek) lub 2998 zł (pozostali), Poznań: do 3884 zł lub 2862 zł,

do 3884 zł lub 2862 zł, Wrocław: do 3870 zł lub 2851 zł,

do 3870 zł lub 2851 zł, Gdańsk: do 3655 zł lub 2693 zł,

do 3655 zł lub 2693 zł, Kraków: do 3373 zł lub 2485 zł.

W pozostałych lokalizacjach kwoty są niższe – w mniejszych gminach wahać się mogą od 2027 zł (wózek) lub 1493 zł (pozostali) w woj. opolskim do ok. 2650 zł i 1930 zł w woj. zachodniopomorskim.

Dopłaty do czynszu. Pełna lista województw wraz z aktualnymi stawkami w 2025 r:

DOLNOŚLĄSKIE

dolnośląskie - m. Wrocław – 3 870 zł – 2 851 zł

dolnośląskie - gminy sąsiadujące z m. Wrocław – 3 384 – 2 493;

dolnośląskie – pozostałe – 2 898 - 2 135;

KUJAWSKO-POMORSKIE

kujawsko-pomorskie - m. Bydgoszcz – 2 790 – 2 056;

kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz – 2 506 – 1 847;

kujawsko-pomorskie - m. Toruń – 2 598 – 1 914;

kujawsko-pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Toruń – 2 410 – 1 776;

kujawsko-pomorskie – pozostałe – 2 222 – 1 637;

LUBELSKIE

lubelskie - m. Lublin – 2 948 – 2 172;

lubelskie - gminy sąsiadujące z m. Lublin – 2 636 – 1 942;

lubelskie – pozostałe – 2 323 – 1 712;

LUBUSKIE

lubuskie - m. Gorzów Wielkopolski – 3 121 – 2 300;

lubuskie - gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. – 2 940 – 2 167;

lubuskie – pozostałe – 2 760 – 2 034;

ŁÓDZKIE

łódzkie - m. Łódź – 2 564 – 1 890;

łódzkie - gminy sąsiadujące z m. Łódź – 2 357 – 1 737;

łódzkie – pozostałe – 2 150 – 1 584;

MAŁOPOLSKIE

małopolskie - m. Kraków – 3 373 – 2 485;

małopolskie - gminy sąsiadujące z m. Kraków - 2 770 – 2 041;

małopolskie – pozostałe – 2 309 – 1 701;

MAZOWIECKIE

mazowieckie - m. Warszawa 4 068 – 2 998;

mazowieckie - gminy sąsiadujące z m. Warszawa 3 123 – 2 301;

mazowieckie – pozostałe – 2 602 – 1 918;

OPOLSKIE

opolskie - m. Opole – 2 510 – 1 849;

opolskie - gminy sąsiadujące z m. Opole – 2 268 – 1 671;

opolskie -pozostałe – 2 027 – 1 493;

PODKAPRACKIE

podkarpackie - m. Rzeszów – 2 635 – 1 942;

podkarpackie - gminy sąsiadujące z m. Rzeszów – 2 394 – 1 764;

podkarpackie – pozostałe – 2 152 – 1 585;

PODLASKIE

podlaskie - m. Białystok – 2 920 – 2 152;

podlaskie - gminy sąsiadujące z m. Białystok – 2 887 – 2 127;

podlaskie – pozostałe – 2 854 – 2 103;

POMORSKIE

pomorskie - m. Gdańsk – 3 655 – 2 693;

pomorskie - gminy sąsiadujące z m. Gdańsk – 3 360 – 2 476;

pomorskie – pozostałe – 3 065 – 2 259;

ŚLĄSKIE

śląskie - m. Katowice – 2 854 – 2 103;

śląskie - gminy sąsiadujące z m. Katowice – 2 628 – 1 937;

śląskie – pozostałe – 2 403 – 1 771;

ŚWIĘTOKRZYSKIE

świętokrzyskie - m. Kielce – 2 910 – 2 144;

świętokrzyskie - gminy sąsiadujące z m. Kielce – 2 695 – 1 986;

świętokrzyskie – pozostałe – 2 480 - 1 827;

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

warmińsko-mazurskie - m. Olsztyn – 3 759 – 2 769;

warmińsko-mazurskie gminy sąsiadujące z m. Olsztyn – 3 134 – 2 309;

warmińsko-mazurskie – pozostałe – 2 612 – 1 924;

WIELKOPOLSKIE

wielkopolskie - m. Poznań – 3 884 – 2862;

wielkopolskie - gminy sąsiadujące z m. Poznań – 2 877 – 2 120;

wielkopolskie - pozostałe – 2 398 – 1 767;

ZACHODNIOPOMORSKIE

zachodniopomorskie - m. Szczecin – 3 124 – 2 302;

zachodniopomorskie - gminy sąsiadujące z m. Szczecin - 2 878 – 2 121;

zachodniopomorskie – pozostałe – 2 632 – 1 939.

Jak długo można otrzymywać dopłatę do czynszu?

Dofinansowanie udzielane jest na maksymalnie 60 miesięcy. Wysokość wsparcia zmienia się w trakcie jego trwania i zależy od długości uczestnictwa w programie. Taki model ma zachęcić beneficjentów do usamodzielniania się i podejmowania zatrudnienia.

Skala dopłat wygląda następująco:

od 1. do 24. miesiąca – 100% kosztów najmu (do maksymalnej stawki dla danej lokalizacji),

– 100% kosztów najmu (do maksymalnej stawki dla danej lokalizacji), od 25. do 42. miesiąca – 70% kosztów najmu (również do określonej stawki),

– 70% kosztów najmu (również do określonej stawki), od 43. do 60. miesiąca – 40% kosztów najmu.

Dofinansowanie obejmuje wszystkie koszty wynikające z umowy najmu, w tym np. opłaty administracyjne, jeżeli zostały wskazane w umowie.

Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku

Wnioski o udział w programie należy składać elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym – nie obowiązują sztywne terminy, co ułatwia dostęp do wsparcia.

Aby złożyć wniosek, potrzebne jest:

konto w systemie SOW,

kwalifikowany podpis elektroniczny lub darmowy profil zaufany ePUAP,

spełnienie wszystkich wymagań formalnych programu.

PFRON udostępnia szczegółowe wideoporadniki i instrukcje wypełniania wniosków. Dla osób, które jeszcze nie mają profilu zaufanego, przygotowano instrukcje krok po kroku, m.in. na stronach obywatel.gov.pl oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W razie pytań można skontaktować się z bezpłatną infolinią PFRON: 800 889 777 lub lokalnym centrum pomocy, np. PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kiedy dofinansowanie do czynszu może zostać cofnięte?

Choć program „Mieszkanie dla absolwenta” oferuje atrakcyjne wsparcie finansowe, w pewnych sytuacjach dofinansowanie może zostać wstrzymane lub cofnięte. Beneficjenci powinni mieć świadomość, że PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w programie także po przyznaniu środków. Cofnięcie dofinansowania może nastąpić, jeśli wnioskodawca przestaje spełniać wymogi formalne lub narusza warunki umowy.

Najczęstsze przyczyny utraty dofinansowania to:

podanie nieprawdziwych danych we wniosku lub załącznikach,

brak aktywności zawodowej lub zaprzestanie jej bez uzasadnionej przyczyny,

zamieszkanie w miejscowości, w której wcześniej zadeklarowano brak możliwości zakwaterowania,

nieprawidłowe wykorzystywanie środków (np. wynajem lokalu niezgodnego z deklarowanym we wniosku),

niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie (np. rozliczenia ponoszonych kosztów).

Dlatego tak istotne jest nie tylko prawidłowe przygotowanie dokumentów na etapie składania wniosku, ale także bieżące monitorowanie obowiązków wynikających z uczestnictwa w programie.

Podsumowanie: szansa na samodzielność i aktywność zawodową

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta to realna pomoc dla młodych osób z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć niezależne życie. Dzięki dopłatom nawet do 4068 zł miesięcznie możliwe jest wynajęcie mieszkania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Warunkiem jest spełnienie kryteriów formalnych oraz aktywność zawodowa lub poszukiwanie pracy. Wnioski można składać online – bez kolejek, barier i konieczności wychodzenia z domu. Program jest finansowany ze środków PFRON.