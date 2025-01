Renta szkoleniowa jest wsparciem dla osób, które muszą zmienić kwalifikacje zawodowe z powodu utraty zdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie. Świadczenie to jest wypłacane na czas przekwalifikowania, a jego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje o rentę szkoleniową – kto może z niej skorzystać, jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty są niezbędne.

Co to jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, a komisja ZUS uznała celowość ich przekwalifikowania zawodowego. Wsparcie to przyznawane jest na czas konieczny do zdobycia nowych kwalifikacji, jednak nie dłużej niż na 36 miesięcy. Podstawą prawną świadczenia są m.in.:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową w 2025 r.? [KRYTERIA]

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które:

są niezdolne do pracy w dotychczasowym zawodzie,

posiadają wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który zależy od wieku w momencie powstania niezdolności do pracy:

1 rok – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się przed ukończeniem 20 lat,

2 lata – w wieku 20-22 lat,

3 lata – w wieku 22-25 lat,

4 lata – w wieku 25-30 lat,

5 lat – powyżej 30 roku życia.

Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wymóg dotyczący okresów składkowych nie obowiązuje. Warunki te muszą być spełnione w okresie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia. Wyjątkiem są osoby, które mają długi staż pracy: co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz są całkowicie niezdolne do pracy.

Renta szkoleniowa 2025. Jakie dokumenty są wymagane?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, konieczne jest złożenie kompletu dokumentów w ZUS. Wymagane są m.in.:

wniosek o rentę szkoleniową (dostępny na stronie ZUS lub w jednostkach organizacyjnych),

zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz N-9),

dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, np. zaświadczenia z pracy, uczelni, urzędu pracy,

wywiad zawodowy (jeśli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu),

dokumentacja medyczna, karta wypadku lub protokół wypadkowy (jeśli dotyczy),

dokumenty potwierdzające wynagrodzenie.

Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub za pośrednictwem poczty.

Jak ZUS rozpatruje wniosek?

Po wpłynięciu wniosku o rentę szkoleniową organ rentowy przeprowadza analizę dokumentów oraz ewentualne postępowanie wyjaśniające. Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozpatrzenia sprawy. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją, może odwołać się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, co jest bezpłatne.

Jak długo trwa wypłata renty szkoleniowej?

Świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy. Może być przedłużone maksymalnie do 36 miesięcy (3 lat), jeśli starosta uzna, że czas ten jest konieczny na ukończenie procesu przekwalifikowania zawodowego. Okres wypłaty może jednak zostać skrócony, jeśli wnioskodawca nie poddaje się procesowi przekwalifikowania lub brak jest możliwości przekwalifikowania w danym zawodzie.

Ile wynosi renta szkoleniowa 2025? Kwoty netto i brutto

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie mniej niż minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Oto aktualne kwoty, których wysokość obowiązuje od marca 2024 r.:

renta szkoleniowa wynosi ona 1335,72 zł brutto (1065,32 zł netto)

jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru - 1780,96 zł brutto, czyli 1420,38 zł netto.

Od marca 2025 r. kwota renty szkoleniowej zostanie zwaloryzowana. Renta szkoleniowa, podobnie jak inne świadczenia z ZUS, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Specjalne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe formy wsparcia w ramach renty szkoleniowej. Oprócz samego świadczenia, ZUS może współpracować z PFRON (Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), aby zapewnić finansowanie specjalistycznych kursów, sprzętu rehabilitacyjnego lub adaptacyjnego oraz opiekę doradczą. Warto zapytać o te możliwości podczas składania wniosku.

Jakie kursy i szkolenia kwalifikują się do renty szkoleniowej?

Osoby korzystające z renty szkoleniowej mogą uczestniczyć w szerokim spektrum kursów i szkoleń dostosowanych do ich indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb rynku pracy. Mogą to być zarówno szkolenia zawodowe organizowane przez urzędy pracy, jak i kursy prowadzone przez prywatne placówki akredytowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ważne jest, aby wybrany program nauczania był zgodny z rekomendacją starosty lub komisji ZUS, która ocenia, czy zdobycie nowych kwalifikacji rzeczywiście zwiększy szanse wnioskodawcy na znalezienie zatrudnienia.

Renta szkoleniowa 2025. Gdzie szukać pomocy przy formalnościach?

Osoby, które chciałby skorzystać z renty szkoleniowej, mogą liczyć na wsparcie ZUS w załatwianiu formalności. Dostępne są różne kanały komunikacji:

infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00,

e-mail: cot@zus.pl,

komunikator Skype (zus_centrum_obslugi_tel),

czat na stronie ZUS. Pomoc dostępna jest również w jednostkach organizacyjnych ZUS.

Renta szkoleniowa to istotne wsparcie dla osób zmuszonych do zmiany zawodu z powodu utraty zdolności do pracy. Nawet jeśli obecnie nie spełniamy warunków, aby z niej skorzystać, to warto pamiętać o możliwości uzyskania takiego świadczenia na wypadek nieszczęścia. Z danych udostępnianych przez ZUS wynika, że około 80% osób korzystających z renty szkoleniowej skutecznie kończy proces przekwalifikowania i znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie. Sektory, w których beneficjenci najczęściej podejmują pracę, to m.in. usługi IT, logistyka, opieka zdrowotna oraz rzemiosło.