TSUE zmienia reguły gry

Decyzja Ministerstwa jest konsekwencją dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Trybunał wskazał, że prawo do powołania się na tajemnicę zawodową powinno dotyczyć tylko tych zawodów, które mają uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądem. W Polsce do tej grupy zaliczają się nie tylko adwokaci i radcowie prawni, ale także doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi.

Raportowanie czy powiadamianie? Kluczowa zmiana

Zmienione podejście nie oznacza jednak całkowitego zwolnienia z obowiązków. Osoby korzystające z ochrony tajemnicy zawodowej muszą poinformować swoich klientów oraz inne podmioty, że to one są zobowiązane do zgłoszenia schematu podatkowego. W praktyce oznacza to, że jeśli doradca podatkowy lub rzecznik patentowy uzna schemat za podlegający raportowaniu, obowiązek ten przechodzi na klienta lub jego księgowego.

Nie wszystkie schematy podlegają nowym zasadom

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nowe zasady dotyczą wyłącznie schematów podatkowych niestandaryzowanych. W przypadku schematów standaryzowanych raportowanie pozostaje obowiązkowe, a powołanie się na tajemnicę zawodową nie zwalnia z konieczności ich zgłoszenia do administracji skarbowej.

Zmiana objaśnień z 2019 roku

Oprócz nowej interpretacji Ministerstwo skorygowało również wcześniejsze objaśnienia podatkowe z 2019 roku, dostosowując je do najnowszych wyroków TSUE i krajowych przepisów. Ma to na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa i eliminację wątpliwości, które dotychczas budziły przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej w kontekście MDR.

Co dalej? Możliwe kolejne zmiany

Ministerstwo Finansów zapowiada dalsze prace nad przepisami dotyczącymi schematów podatkowych. Trwa proces dostosowywania polskiego prawa do unijnych regulacji, co może skutkować kolejnymi zmianami w zakresie raportowania MDR.

