Trwają rozliczenia podatkowe, a niedługo na konta trafią pierwsze zwroty podatku

Trwają roczne rozliczenia podatkowe, a coraz więcej podatników złożyło już zeznanie podatkowe. Usługa Twój e-PIT została uruchomiona, a podatnicy bez przeszkód mogą składać rozliczenia nie tylko w tradycyjnej formie, ale również przy użyciu narzędzia stworzonego przez resort finansów. Jak co rok najszybciej składają je te osoby, które spodziewają się zwrotu nadpłaconych zaliczek na podatek lub planują skorzystać z przewidzianych w przepisach ulg i zwolnień. Czy moment, w którym złoży się rozliczenie wpływa na to, jak szybko należne podatnikowi pieniądze trafią na jego konto? Teoretycznie nie, bowiem nie ma przepisu, który w jakikolwiek sposób promowałby sytuację podatników, którzy rozliczą się szybciej niż inni. Z przepisów wynika jedynie, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Termin na zwrot nadpłaty wynosi:

- 3 miesiące od dnia złożenia zeznania,

- 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania.

Można zrobić cztery rzeczy, aby przyspieszyć zwrot podatku

W praktyce jednak potwierdza się to, że to właśnie podatnicy, którzy szybko rozliczą się z fiskusem, mogą liczyć na szybkie przelanie na ich konto należnych środków. Zwyczajnie bowiem to właśnie na początku okresu rozliczeń urzędnicy są w stanie szybciej weryfikować składane zeznania, a w dalszej kolejności dokonywać przelewu środków.

Jak z tego wynika, pierwszym nieoficjalnym sposobem na przyspieszenie zwrotu podatku jest szybkie złożenie rozliczenia. Drugim, co zostało już wskazane, złożenie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej – skraca to termin zwrotu nadpłaty z 3 miesięcy do 45 dni. Z trzeciego może niestety skorzystać tylko ograniczona grupa podatników – chodzi o osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Jeśli złożą one zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin zwrotu może zostać skrócony do 30 dni.

Podatnicy powinni pamiętać również o tym, że na tempo zwrotu może wpłynąć również jego forma. Mogą wybrać pomiędzy zwrotem na rachunek bankowy, a przekazem pocztowym. W tym drugim przypadku oczekiwanie na pieniądze może dodatkowo się przedłużyć. Co więcej, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przekazu. Jeśli więc podatnik chciałby uniknąć związanych z tym niedogodności, musi pamiętać o tym, aby zastosować czwarty sposób na przyspieszenie zwrotu – wskazać rachunek bankowy, na który ma on zostać dokonany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy numer rachunku był zgłoszony urzędowi skarbowego w poprzednich latach i pozostaje aktualny.